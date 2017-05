Fortschritte in der Krebstherapie: Kostenloser Krebsinfoabend am 1. Juni in Graz

Auf dem Programm stehen namhafte ReferentInnen mit einem informativen Vortragsprogramm: "Neues Zeitalter in der Onkologie durch Immuntherapie und Liquid Biopsy" mit Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Martin Pichler, Facharzt für Innere Medizin an der Univ.-Klinik für Innere Medizin und Forschungskoordinator der Klinischen Abteilung für Onkologie – MedUni Graz, "Immuntherapie statt/mit Chemotherapie – Wirkung und Nebenwirkung in der internistischen Onkologie, Beispiel Lungenkrebs" mit Priv.-Doz. Dr. Gudrun Absenger, Fachärztin für Innere Medizin an der Univ.-Klinik für Innere Medizin, Klin. Abt für Onkologie – MedUni Graz, "Fortschritte in der Behandlung des schwarzen Hautkrebses durch Immuntherapie" mit Priv.-Doz. Dr. Ingrid Wolf, Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten an der Univ.-Klinik für Dermatologie und Venerologie der Medizinischen Universität Graz und "Immuntherapie und Radioonkologie" mit Dr. Christoph Arnold von der Univ.-Klinik für Strahlentherapie-Radioonkologie – MedUni Innsbruck.Und nicht nur medizinische ExpertInnen bieten am Krebsinfoabend Wissenswertes aus erster Hand, auch Mitglieder der Selbsthilfegruppen und die Österreichische Krebshilfe Steiermark stehen vor Ort für persönliche Fragen zur Verfügung. Eintritt frei.Weitere Infos: