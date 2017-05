Über das Altern in der Welt der Dinge

08.05.2017, 13:54 Uhr

Der Kongress „Aging Graz 2017“ beschäftigte sich von 27. bis 30. April in vielfältigster Weise mit dem Altern der Gesellschaft. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der launige Vortrag von Prof. David Ekerdt von der Universität Kansas über jene Dinge, die sich im Lauf des Lebens anhäufen und zuletzt zur Belastung werden.

„Am Ende ist das meiste einfach nur Zeug, irgendein ein Kram, den man loswerden möchte“, gibt Prof. David Ekerdt von der Universität Kansas den Inhalt eines Interviews mit einer älteren Dame wieder. In einem Forschungsprojekt in Kansas City und Detroit haben Wissenschaftler 1064 AmerikanerInnen ab 60 befragt, wie sie mit ihrem materiellen Besitz umgehen. Die Quintessenz: 60 Prozent der Befragten meinen, mehr zu besitzen, als sie brauchen. Nur fünf Prozent sagten, sie hätten gerne mehr „Sachen“. Die Statistik betrifft sowohl wohlhabende als auch ärmere Bürger, so Ekerdt, es ändere sich nur die Qualität der Besitztümer.

Laut Ekerdt ist das ganze Leben ein steter Lauf der Dinge, die mehr seien als schlichtes Zubehör. Materielles sei die Grundlage für das Sein. „Ich bin, was ich besitze. Mein gesamtes Eigentum spiegelt mein Sein wider“, zitiert der Soziologe Jean Paul Sartre. Und definiert einen „materiellen Konvoi“, der an uns haftet und mit uns herumzieht. Letzteres sei in der amerikanischen Gesellschaft ein Problem, weil dort ein mehrmaliger Umzug wesentlich üblicher ist als hierzulande. Je mehr Materielles man berücksichtigen müsse, desto belastender sei das.Die Zusammensetzung des materiellen Konvois ändere sich im Lauf des Lebens, nicht aber das Denken rund ums Eigentum. Man behalte, was nützlich erscheint – jetzt oder vielleicht in der Zukunft, was wertvoll ist oder noch werden könnte oder was man vielleicht in Zukunft brauchen kann. Manches war ein Geschenk, manches wurde erworben, einfach weil das finanziell möglich und genug Stauraum da war.Irgendwann wird der „Konvoi der Dinge“ zur Belastung, weiß Ekerdt. Man verkauft das Eine, spendet das Andere und werfe zuletzt sogar etwas weg. Der Trennungsakt sei eine geistige, manchmal physische, aber auf jeden Fall eine emotionelle Herausforderung, die umso größer sei, je man älter man ist. „Das Leben ist kurz, aber die Dinge bleiben“, so Ekerdt, „ältere Menschen hängen immer mehr an gewissen Dingen, nicht nur an solchen, die Erinnerungen bergen.“ Vielfach zu lange, sodass die Belastung an Verwandte übergeht, die das „Zeug“ der Altvorderen meistens nicht haben wollen. Für den Forscher ist klar, dass sich der Alterungsprozess letztendlich in der Sammlung und der Zahl der Dinge niederschlägt, die angehäuft wurden. Das Bewusstsein der Menschen, dass dieser Konvoi der Dinge berücksichtigt werden will, steige. Aber die Lösung für den Umgang mit all dem Zeug sei letztendlich nie einfach.Die Ursache allen Übels ortet der Wissenschaftler im westlichen Lebensstil, der auf Konsum ausgerichtet ist. Besitz ist gut, vermittelt die Werbung. Doch irgendwann wird der Besitz für Besitzende fast immer zur Last.Mehr Informationen zur Konferenz „Aging Graz 2017“ gibt es unter http://www.aginggraz2017.com/