„Als Frau gestärkt aus der Krise!“

Empowerment durch Mediation bei Scheidung und Trennung

Vortrag/Infogespräch mit Mag. Ingeborg Windhofer, Juristin/Mediatorin

Keine Anmeldung nötig – 5,00 bzw. 6,00 Euro Solidarbeitrag, kostenfrei mit SozialpassMediation kann bei Scheidung und Trennungsabsichten wesentlich dazu beitragen, die Lage nicht eskalieren zu lassen – sei es im Streit um gemeinsame Kinder, Vermögensfragen oder wenn es an partnerschaftlichem Respekt mangelt. Nicht immer müssen sofort Rechtsanwälte einschreiten, was Viele auch wegen der hohen Kosten scheuen. Mediation kann helfen, hier vor allem als Frau nicht in die Opferrolle zu geraten. Das Suchen einer Gesprächsbasis ist im Ernstfall meist ein klügerer Weg, als endlose Gerichtsverfahren. Die Vortragende berichtet aus der Praxis Ihrer langjährigen Erfahrung.