CD Präsentation von Hannes Lanz

24.04.2018, 21:25 Uhr

,er ist eine Persönlichkeit mit der besonderen Leidenschaft und Freude zur Musik. Schon immer schlummerte der Wunsch in ihm, ein eignes Soloprojekt zu starten. Der sympathische und sehr bodenständige Musiker veröffentlichte seine erste Singlewelche aufsehr oft gespielt wurde.Im November 2017 folgte die nächste Singleund gleich im Dezember 2017 das dazugehörige sehr gelungene Video.

Das große Ziel eine eigene CD zu produzieren rückte immer näher, und so arbeitete man in den letzten zwei Jahren an einem Album. Mit kongenialen Partnern wie, die zweifelsohne zu den Top Produzenten in Österreich zählen, sowie mit TexterInnen wieund. Nach harter Arbeit und vielen Höhen und Tiefen konnte nundas fertige Produkt im Rahmen der CD Präsentation, im übervollen Saal despräsentieren. Der stolze und sehr erdige Künstler betonte in seinen Grußworten, das es für ihn ein historischer Moment und er sehr dankbar sei, trotz der sehr harten Zeit, die er hinter sich habe, nun seine Songs -seine erst CD präsentieren zu dürfen. Ein Dankeschön auch an die Sponsoren und Partner und Helferleins, ohne die diese Produktion nie möglich gewesen wäre.Der Unterhaltungschef des ORF Landesstudio Steiermarkführte mit Bravour durch den sehr persönlichen Abend und Schlagersängerinüberbrachte musikalische Glückwünsche im ganz neuen Stil, und zwar im Country-Sound. Gemeinsam mit densorgte sie für schwungvolle Beiträge.undüberraschten später ihre Fans mit einem Duett, mit dem gelungenen Titel– welcher auch demnächst in Bad Kleinkirchheim beizu hören sein wird.Viele Fans, Freunde und musikalische Wegbegleiter fanden sich an diesem Samstagabend bei der CD Präsentation vonein und genossen einen sehr musikalischen und Künstler-nahen Abend.Ich bedanke mich bei Karlheinz Wagner/AustrianNews für die Fotos.