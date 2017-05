Charly Temmel, Monika Martin und ein Geburtstagseis

03.05.2017, 16:25 Uhr

kommt, ist Eis mit im Gepäck. Diesmal macht der Wahl-Ami zuckersüße Sache mit Schlagerstar. Zu Martins Geburtstagskonzert am 7. Mai in Graz präsentieren die "Seelenverwandten", wie Martin schwärmt, eine eigene Kreation: Heidelbeer-Joghurt-Eis mit Schokosauce."Monika wollte Schokoherzchen drin, das ging leider nicht. Aber eine Schokosauce geht", lacht Temmel, der in hohen Tönen von Martin spricht. "Sie hat eine der schönsten Stimmen Europas!"

"Ich will meine Fans an diesem Tag, meinem Geburtstag und meinem Heimspiel in Graz beschenken", so die Schlagerqueen. Alle Konzertbesucher dürfen sich daher am 7. Mai auf eine Kostprobe freuen. Die Limited Edition von 15.000 Bechern gibt’s nun auch in allen Temmel-Filialen.