"Cynic Circus" feiern ihr Debütalbum mit Zuckerwatte und Sackhüpfen

Die Deutschlandsberger Band "Cynic Circus" stellt im Explosiv Graz ihr erstes Album vor.

Die Alternative-Metal-Band "Cynic Circus", die seit Jahren auf ihren Konzerten Spenden für wohltätige Zwecke sammelt , bringt ihr erstes Album raus: Am Freitag, dem 19. Mai wird "Make Some Noise" bei einer großen CD Release Show im Explosiv in Graz offiziell vorgestellt. Dazu gibt es Popcorn und Zuckerwatter gegen eine freiwillige Spende für die "Rote Nasen Clowndoctors" sowie einen Sackhüpfwettbewerb. Außerdem werden an diesem Abend "Vinegar Hill", "Light Up The Town" und "A Serenade To Kill" im Explosiv spielen.

Mehr als nur Clowns

Am Albumcover gibt sich die achtköpfige Band mit Mitgliedern aus Deutschlandsberg und Graz natürlich wie gewohnt als Clowns. Die acht Songs auf dem Debütalbum sind textlich jedoch breit angelegt: Es geht um falsche Masken, einen Urlaubsflirt, Lebenskummer, Katzen sind ebenso drauf und zu guter Letzt gibt's sogar einen Walzer. Nach der CD Release stehen für "Cynic Circus" einige Gigs an, wie das Rocky Mountain Festival in Mönichkirchen, das Stadtfest Trofaiach oder das Sunny Days Festival in Dietersdorf.