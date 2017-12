Das ist das Neujahrsbaby 2018

29.12.2017, 20:39 Uhr

Sein Name ist Tobias. Er ist "pumperlg'sund" und kam genau um 00:00 am 31. Dezember 2017 zur Welt. Zumindest prognostiziert dies eine Statistik der KAGes Steiermark.

Laut Landesstatistik und Geburtenregister wird dies das Neujahrsbaby 2018:

2017 kamen in der grünen Mark 11.143 Babys zur Welt. Auch wenn es selbst nicht wirklich viel davon mitbekommt, fällt die meiste mediale Aufmerksamkeit jedes Jahr auf das Neujahrsbaby, welches zwischen Feuerwerk und Donauwalzer das Licht der Welt erblickt.Anhand der Statistiken der letzten Jahre sagt die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft das diesjährige Neujahrsbaby voraus. Ob sich dieses an die Annahmen der Statisten hält, wird sich aber spätestens am Neujahrstag zeigen.Mit größter Wahrscheinlichkeit (52,1 Prozent) wird das steirische Neujahrsbaby 2018 ein. Sein durchschnittliches Geburtsgewicht beträgt 3,34 Kilogramm und seine Geburtsgröße ist 50,8 Zentimeter. Seine Lebenserwartung liegt bei 79,4 Jahren.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es doch ein Mädchen wird, ist allerdings nur knapp geringer: Zu 47,9 Prozent wird es jedoch ein Mädchen. Der beliebteste Name für das Neujahrsbaby 2018 ist Anna. Sie wird wahrscheinlich 84,3 Jahre alt und wird damit mit größter Wahrscheinlichkeit den Beginn des 22. Jahrhunderts erleben.Die Mutter des Kleinen ist bei der Geburt im Durchschnitt 30,5 Jahre alt und erfreut sich bei dem Neujahrsbaby 2018 zu 47,4 Prozent ihres ersten Kindes. Höchstwahrscheinlich erblickt das Kleine in der Grazer Frauenklinik termingerecht in der 37. - 41. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt.