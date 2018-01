Großer Jubel und Applaus bei der Premiere von "Ragtime"

14.01.2018, 23:25 Uhr

Ganz besonders viel Jubel gab es für die Darstellerin der Mutter,- mit einer großartigen Musicalstimme, fürals Coalhouse Walker jr., fürin der Rolle als Sarah und dem gesamtenDas Buch dazu schrieb, die Musik kommt von, Regie führteund das wunderbaredirigierte. Um die Bühne kümmerte sich, die Choreographie studiertemit den Darstellern ein und viele Schränke voll schöner Kostüme durftefür dieses sehr schwungvolle Musical schneidern.

hätte nirgendwo anders stattfinden können als in diesem Land, denn er enthält all das, was Amerika ausmacht. Da gibt es diesen gewaltigen Durchfluss, den man im Ragtime sehen kann: europäische Formen, karibische und spanische Einflüsse und der große Einfluss aus der protestantischen Kirchenmusik.Dasspielt in und ist Amerika, ein Land, in das zu Beginn des 20. Jahrhunderts viele eingewandert sind und mit großen Lebensträumen in die Neue Welt gestartet sind.Sie Alle erzählen singend und auch tanzend ihre Lebens- und Leidensgeschichten auf der Bühne und lassen dabei so manche Träne aus meinen Augen laufen.Da ist der jüdische Immigrant mit seiner Tochter, der den Traum von Wohlstand und Glück verwirklichen möchte. Eine weiße Familie aus der Oberschicht bemüht sich um eine gute und sichere Existenz. Doch die Ansichten darüber, wie die individuelle Zukunft aussehen sollte, geht weit auseinander. In das nicht nur schöne Leben der bildschönen Evelyn Nesbit, blicken wir genauso, wie in das der Bürgerrechtler Emma Goldman und Booker T. Washington. Bankiers und Industrielle wie John P. Morgen und Henry Ford stehen für den ökonomischen Erfolg, und dann gibt es noch die sehr ergreifende Geschichte von dem schwarzen Ragtime-Pianisten Coalhouse Walker Jr. und seiner großen Liebe, Sarah. Er hatte den amerikanischen Traum vom hart arbeiteten Selfmademan, von Wohlstand und Gleichberechtigung in einer von Weißen dominierten Gesellschaft. Seine Sarah, die sich für ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung,, beim republikanischen Präsidentschaftskandidaten einsetzen will, wird ermordet, sein Sohn wächst bei einer anderen Familie auf und er wird am Ende bei seinem Kampf um Gerechtigkeit kaltblütig von den Weißen erschossen...Die großartige Besetzung:Coalhouse Walker jr.-Alvin Le-Bass,Sarah-Dionne Wudu,Vater-Wolfgang Höltzel,Mutter-Monika Staszak,Jüngerer Bruder- Markus Schneider,Tateh-Randy Diamond,Emma Goldman- Katja Berg,Evelyn Nesbit-Andrea Purtić oder Sieglinde Feldhofer,Harry Houdini-Florian Stanek ,Booker T. Washington-Darrin Lamont Byrd,Großvater-Dietmar Hirzberger,Bube-Maximilian Hörmann,Mädchen-Selina Bacher,Sarahs Freundin -Tina Ajala,Henry Ford | Juryvorsitzender | Charles S. Whitman | Passant | Bürokrat | Reporter-Christian ScherlerRichter | Gerichtsdiener | Mann | Clerk | Polizist-Markus MurkeAdmiral Peary | Feuerwehrmann | Regieassistent-Richard Friedemann JähnigMatthew Henson-Valentino Lawrence McKinneySchwarzer Anwalt -Ricky WatsonKathleen | Fürsorgebeamtin -Ulrike HoffellnerHarlem-Ensemble -Mariana Souza, Ricky Watson, Conchita Zandbergen, Denise Obedekah, Valentino Lawrence McKinney, Gavin-Viano Fabri, Maickel Leijenhorst aber auch OJ Lynch und Tina Ajala.Weitere Vorstellungen und Informationen zum Musical Ragtime finden sie unter:Einanfür die schönen Fotos.