Helfen bringt Freude: 90 Jahre Rotary Club Graz

05.05.2017, 08:00 Uhr

Der älteste Rotary Club in der Steiermark blickt anlässlisch des Jubiläums auf die verwirklichten gemeinnützigen Projekte zurück.

Fritz Pregl

Anton Weikhard

Herbert Wiesler

Wilhelm Thöny

Helmut Denk

Anton Zeilinger

Aitak Farzi

Drei Generationen im Einsatz für die Gemeinschaft: Rotary Club Graz, der drittälteste Rotary Club Österreichs und der älteste in der Steiermark, begeht sein 90-jähriges Jubiläum. Zu den Gründungsmitgliedern zählen etwa Chemie-Nobelpreisträger, Uhrenfabrikant, Hotelieroder Maler. Heute umfasst der Rotary Club Graz 82 Mitglieder. Präsidentwird bei der Festveranstaltung den Präsidenten der Akademie der Wissenschaftenbegrüßen, der Denks Nachfolger in dieser Funktion ist.Helfen, wo Hilfe benötigt wird, ist das Credo der Rotarier. Ihre Unterstützung reicht von nationalen wie internationalen gemeinnützigen Projekten in den Bereichen Medizin, Soforthilfe, Langzeitunterstützung sowie Jugendförderung. So wurden in den letzten 15 Jahren Projekte mit mehr als 250.000 Euro finanziert. "Zähne für Afrika", die Unterstützung der Barmherzigen Brüder in Kainbach oder Hilfe beim Aufbau der Kinderkrebsstation in Pristina sind nur einige der Projekte. Auch die Volksschule Soboth wird seit acht Jahrzehnten durch den Rotary Club Graz unterstützt. Dieser vergibt heuer auch einen mit 5.000 Euro dotierten Jubiläumspreis an die junge Medizinerin