Kirtag: Oberlandler steirern heuer auf

12.09.2018, 04:30 Uhr

Der 23. Oberlandler Kirtag findet erstmals im Rahmen von "Aufsteirern" im Landhaushof statt.

Ein herzliches "Oberlandler G'sund" wartet auf die Besucher des Oberlandler Kirtags am Wochenende im Landhaushof. Von 10 bis 21 Uhr findet am Samstag die 23. Auflage des traditionellen Kirtags statt, bei dem der Verein der Oberlandler Spenden für Bedürftige sammelt."Der Reinerlös der Einnahmen aus dem Kirtag kommt karitativen Zwecken in der Steiermark zugute", erzählt Zoagabauer Klaus Weikhard. Gemeinsam mit den anderen Oberlandlern, zu denen etwa auch Bürgermeister Siegfried Nagl (Stadtbauer), Holding-Boss Wolfang Malik (Liachtbauer), Autohaus Gady-Geschäftsführer Philipp Gady (Tandler), Albin Sorger-Domenigg (Striezlbauer) und Michlbauer Michael Kohlroser gehören, werden am Kirtag unter anderem Wein-, Bier- und Champagnerstände betreut. Und anders als beim Ball gibt es beim Kirtag weder einen Dresscode noch Eintritt. "Wir freuen uns auf alle, die einen Beitrag für die gute Sache leisten wollen", lädt Weikhard ein. Und auch am Sonntag sind die Oberlandler im Landhaushof anzutreffen.