Kolumbianisches Feeling im Condor

25.07.2017, 19:00 Uhr

Das sechsjährige Bestehen wurde kolumbianisch gefeiert.

Isabelle Winter

Viktor Larissegger

Rupert Felser

Montevideo

Sechs Jahre: So lange gibt es das kolumbianische Lokal am Karmeliterplatz schon! Das Jubiläum wurde am Unabhängigkeitstag von Kolumbien gebührend gefeiert. Chefinfreute sich bei der Feier viele Gäste, darunter WKO-Regionalstellenleiterund Werbeprofi, begrüßen zu können. Gereicht wurde Fingerfood und der hauseigene kolumbianische Rum. Für ausgelassene Stimmung sorgte die Band. "Selbst der Regen konnte uns nichts anhaben und das Fest wurde nicht abgebrochen", freut sich Winter.