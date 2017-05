Man hat uns einen großen Literaten geraubt

11.05.2017, 14:10 Uhr

Graz : GrazMuseum | Wäre der in Graz geborene Richard Zach nicht von den Nazis mit 23 Jahren in Berlin ermordet worden, dann wäre aus ihm wahrscheinlich ein sehr berühmter Schriftsteller geworden.Es ist sehr erfreulich, dass einige seiner Gedichte jetzt in dem Buch „Den anderen Weg gegangen“, am 10. Mai 2017 im GrazMuseum der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Einige der Gedichte schrieb der junge Künstler während der Haft in Berlin. Es ist schon beeindruckend, wie diese auf abenteuerliche Weise aus der Zelle geschmuggelt wurden.

"Ich bin den anderen Weg gegangen.Verzeiht – es tut mir gar nicht leid,obwohl es elend steht zur Zeit. –Wird keiner um sein Leben bangen,der weiß, wozu er es verwendet,bedachte, was sein Glaube wiegt.Er hat am Ende doch gesiegt,und wenn er auf der Richtstatt endet!"Das Vermächtnis von Richard Zach hat auch heute, 75 Jahre nach seinem Tod, für uns eine große Bedeutung und spornt an, sich nicht dem Mainstream unterzuordnen.