Mit Humor "on air"

19.07.2017, 05:18 Uhr

Nicht nur im Radio gibt Antenne-Moderator und Entertainer Markus Dietrich den Ton an.

Er ist sich für keinen Schmäh zu schade, steht auf Elektro, Funk und liegt den Steirern fast täglich von 14 bis 20 Uhr in den Ohren. Die Rede ist von Antenne-Moderator Markus Dietrich, DJ, Entertainer und vor allem Spaßvogel, gewann der 28-Jährige nicht zuletzt den österreichischen Radiopreis für Comedy."Ich habe es anfangs gar nicht fassen können, erst als mich alle bei der Verleihung umarmt haben, hab’ ich gecheckt: Ich hab’ wirklich gewonnen!", schildert der steirische Mischpultmeister gerührt. Geändert hat sich für den Unterhaltungskünstler seither aber wenig: "Es ist eine riesige Ehre, aber für mich sind noch immer die Hörer das Wichtigste und man sollte sich nicht auf seinem Erfolg ausruhen", erklärt der gebürtige Zeltweger ehrlich.

"Uptown Funk" in Graz

Das Leben spielt die Musik

"Sie lieben den DJ"

Vom Teenie bis zur Pension



Steckbrief

Woche-Wordrap

Doch nicht nur im Antenne-Studio gibt der Spaßmacher den Ton an: "Ich bin auch privat DJ, lege bei vielen Events in Graz und der Steiermark auf und feile gerade an meinem ersten eigenen Song", verrät Dietrich.Und was hört der lustigste Radiomoderator Österreichs privat? "Zu Hause herrscht bei mir eigentlich Funkstille. Die Ruhe brauche ich, um herunterzukommen, aber ich bin wirklich ein großer Fan von Funk, Elektro und allem, was damit zu tun hat", strahlt die Frohnatur. Bekannt wurde der abgedrehte Entertainer vor allem durch seine Gags in der Drivetime und der verrückten Stunde am Freitag. "Verrückt war ich ehrlich gesagt schon immer ein bisschen, das war mir bereits mit 15, am Anfang meiner Radiokarriere, von Nutzen", gesteht Dietrich, der mit mehr als zehn Jahren hinterm Mischpult fast schon zum alten Eisen in der Radiobranche zählt.Den Stoff für seine Scherze "on air" holt sich der Wahl-Grazer übrigens aus dem Leben: "Ich spaziere immer mit offenen Ohren durchs Leben und schaue, was man davon auch im Radio verwerten kann", verrät Dietrich sein Erfolgsgeheimnis.Auch das private Umfeld bleibt hier nicht verschont. "Da sind dann auch einmal Anekdoten aus der eigenen Beziehung, dem Familienleben oder dem Freundeskreis dabei", lacht der Entertainer verschmitzt.Ein weiteres unverkennbares Markenzeichen des Radiomoderators: die Stimme. "Ich glaube, das ist beim Radio fast unverzichtbar", lacht Dietrich. "Aber ja, ich werde schon öfter angesprochen, weil mich viele Leute an meiner Stimme wiedererkennen. Letztes Mal hat mich eine Frau beim Ikea nachdenklich angeschaut und gemeint: 'Ihre Stimme kommt mir so bekannt vor, sind Sie nicht der Dietrich?'", beschreibt das Musiktalent ein wenig verlegen. "So ein Feedback ist ein großes Kompliment und für mich die größte Auszeichnung, die man als Radiomoderator bekommen kann", fährt er stolz fort.Und wie sieht es beim 28-Jährigen in Sachen Zukunftsplanung aus? "DJ zu sein und selber Musik zu machen, ist eine große Leidenschaft, aber Radio ist mein Leben, daran wird sich auch in 100 Jahren nichts ändern. Es ist halt nur fraglich, ob ich für meine Hörer dann auch noch knackig genug bin", zwinkert der sympathische Musikprofi.am 5.10.1988 in ZeltwegKarrierebeginn bei A1 Radioeigene Sendung auf 89,6Moderator bei Antenne SteiermarkGewinner des österreichischen Radiopreises für Comedyals Entertainer und DJ in der Antenne "Drivetime"nichts, wirklich gar nichts.mein Leben.elektronische Musik und ich liebe Funk.