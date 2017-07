Nockalm Quintett - Neue Single "In der Nacht"

19.07.2017, 12:08 Uhr

Wenn die Dämmerung in die Dunkelheit der Nacht hinübergleitet, sieht manches anders aus als im grellen Tageslicht, dann wird manches geheimnisvoll, manches so ganz anders, als man es sich erhofft oder erwartet... Die Liebe mischt die Karten - aber wer gewinnt? Wie entscheidet sich eine Frau, die man zu erobern versucht? Was zählt für sie? Und kann man sich ihrer Liebe sicher sein?

Diesmal entführt das "Nockalm Quintett" in die sternfunkelnde Nacht und zu ihren schönsten Gefühlen...Hörproben zur neuen CD findet man HIER ....... und alle Informationen rund um die CD und das Nockalm Quintett auf der Homepage