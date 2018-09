Publikumsmagneten mit Bühnenerfahrung

12.09.2018, 07:00 Uhr

Die Grazer Metal-Band feiert am 5. Oktober in der Generalmusikdirektion ihr 35-jähriges Bestehen.

Die Grazer Didier und Chris Zirkelbach feiern mit ihrer Band "Circle Creek" heuer schon eine 35-jährige Erfolgsstory. "Begonnen hat alles mit der Gitarre von Gert Steinbäcker. Die ist bei uns Zuhause herumgestanden bis Didi damit angefangen hat, auf ihr herumzuzupfen", erzählt Chris, "Josef Jandrisits hat uns dann Gitarren-Unterricht gegeben."Gegründet wurde die Band im Grazer Club Q. "Didi war der faule Gitarrist. Er fängt immer mit etwas an und ich multipliziere es dann", lacht Chris. Einen ihrer größten Auftritte erspielte sich die Band bei einem Wettbewerb im Orpheum: "Der Preis war die Vorgruppe für die Band 'Status Quo'. Und den haben wir gewonnen", erzählt Didier. Noch vor dem Betreten der Bühne rief das Publikum: "Circle Creek, Circle Creek." "Ich war so nervös, ich konnte die Gitarre nicht anstecken", fügt Chris hinzu und wackelt demonstrativ mit den Händen.

Heute, nach 35 Jahren Banderfahrung, sind Didier und Chris Zirkelbach erfahrene Publikumsmagneten. Gefeiert wird dieser Erfolg am 5. Oktober mit einer EP und einer Jubiläums-Show in der Generalmusikdirektion. "Die neue CD 'The World is on Fire' kommt dann im Dezember heraus. Unsere Texte sind zu 90 Prozent sozialkritisch und betreffen auch immer den Lebenszyklus, in dem wir uns befinden. Wir verarbeiten also immer, was uns bewusst bewegt und beschäftigt", betont Chris. "Zum Beispiel, dass es immer weniger Menschlichkeit und Zivilcourage in unserer Gesellschaft gibt und dass viele Menschen ihr Wahlrecht nicht wahrnehmen. Das ärgert uns", sind sich die Zwillinge einig.