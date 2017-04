„Science Busters meet Game of Thrones“

(Martin Puntigam; Dr. Florian Freistetter; Dr. Elisabeth Oberzaucher, Martin Moder und die Welt der Naturwissenschaft)

Winter is comingDie Wissenschaft von Game of ThronesDauernd muss der Eiserne Thron neu besetzt werden, weil sich die Adeligen der sieben Königreiche nicht einigen können, wer drauf sitzen darf. Und die Wettervorhersage ist auch schlecht. Es gibt eigentlich nur eine Prognose und die lautet: Winter is coming!Also warm anziehen, wenn die Science Busters sich der Wissenschaft von Game of Thrones zuwenden.Dr. Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologie, Uni Wien), Martin Moder (Molekularbiologie, Uni Wien), Dr. Florian Freistetter (Astronom und Science Blogger) und MC Martin Puntigam (Kabarettist und Univ.-Lekt Uni Graz) klären, wie man sachgerecht enthauptet, wo es die beste Milk of the Poppy gibt, wer bei den Drachen ausmistet, wenn Daenerys auf Urlaub fährt und ob Marcel Koller in Wirklichkeit Stannis Baratheon ist.Dresscode: WinterfellMit Live Hang-over!Live – VJing: Roman Hansi / Ben Pokropek / Leo PokropekWissenschaft für alle. Farbenfroh, lehrreich und unterhaltsam! Denn: Topwissenschaft und Spitzenhumor müssen keine Feinde sein!Science Busters – wer nichts weiß, muss alles glauben

