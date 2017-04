Sie hat den Krimi im Blut: Graz persönlich mit Claudia Rossbacher

26.04.2017, 08:00 Uhr

Vor dem Grazer Festival "Criminale" plaudert die Autorin über Leichen und ihre Liebe zur grünen Mark.

Ein kalter, aber dafür sonniger Morgen, auf der Agenda steht ein Telefonat mit Schriftstellerin Claudia Rossbacher. "Wo Sie mich gerade erreichen? Natürlich am Reinischkogel." Dort, in der Weststeiermark, hat die gebürtige Wienerin mit ihrem Gatten auf rund 1.000 Metern Seehöhe Quartier bezogen. "Es ist hier so ruhig und abgeschieden, für mich ideale Voraussetzungen, um an meinen Kriminalromanen zu schreiben."Für Rossbacher hat sich mit diesem Domizil ein Kreis geschlossen. "Als Kind war ich in dieser Gegend in einem Ferienlager, so habe ich auch meine Liebe zum Wald und zur Natur entdeckt."

Diese Liebe zur grünen Mark hat seit geraumer Zeit auch in ihren Büchern Einzug gehalten. Mit ihrem ersten Alpen-Krimi "Steirerblut" hat sie im Jahr 2011 den Nerv der Leser getroffen. Die Hauptfiguren, Sandra Mohr und Sascha Bergmann, sind der ausgebildeten Tourismusmanagerin regelrecht im Traum erschienen."Ich bin in der Nacht aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen, da ist mir der Prolog des Buches schon im Kopf herumgeschwirrt. Irgendwie haben sich die beiden Protagonisten selbstständig gemacht. Knapp sechs Jahre später schreibe ich am achten Fall von Sandra Mohr, das war wirklich nicht abzusehen."In der kommenden Woche wird allerdings nicht allzu viel Zeit vorhanden sein, um am neuen Roman ("Der Titel ist noch geheim") weiterzuarbeiten, steht doch die "CRIMINALE" auf dem Programm.Dieses Krimifestival versteht sich seit 30 Jahren als Treffpunkt für Autoren, Fachbesucher aus Verlagen und Buchhandlungen, Agenten, Kritiker und das interessierte Krimipublikum.Das Besondere heuer: Es findet in der Zeit von 2. bis 7. Mai zum ersten Mal in Graz und der restlichen Steiermark statt.Veranstaltet wird das Event vom 1986 gegründeten "Syndikat", das aus mittlerweile rund 750 Krimiautoren aus Deutschland, der Schweiz und Österreich besteht. Auch Rossbacher ist seit 2007 dabei. "Dieses Netzwerk bringt die unterschiedlichsten Personen zusammen, das ist schon nicht unwichtig."Dass ausgerechnet ihre Wahlheimat ("Wien ist ein Moloch, Graz und Stainz sind da lebenswerter") als Austragungsort fungiert, ringt Rossbacher, die vor ihrer Krimi-Karriere auch als Model und in der Werbebranche tätig war, ein Lächeln ab. "Wir hatten ja auch schon das Fine-Crime-Festival hier, das ist gut angenommen worden. Jetzt warten auf die Fans fast 70 Veranstaltungen in einer Woche." So wird sie etwa am 3. Mai im Theater am Lend eine Benefiz-Lesung mit Friedrich Ani und Christine Brand abhalten.Auf die Frage, warum der Krimi überhaupt einen derartigen Boom erfährt, hat die Weinliebhaberin eine schnelle Antwort parat: "In Zeiten von zunehmender Unsicherheit hat der Krimi fast etwas Tröstliches an sich. Liebe, Tod und Leidenschaft beschäftigen die Menschen seit jeher, außerdem weiß man ja, dass es am Ende gut ausgeht. Bis dahin lassen sich die Leser gerne fesseln."Eines ist aber klar: Ohne Leiche geht es einfach nicht. "Ich mag die Steirer sehr – trotzdem muss in jedem Buch zumindest einer dran glauben." Um ihren Büchern noch mehr Authentizität zu verleihen, ist Rossbacher für jeden Steirer-Krimi in die jeweiligen Regionen gereist, um sich vor Ort ein Bild zu machen."Ich beginne mit den Recherchen meist auf dem Friedhof und suche mir Namen zusammen, die für die Gegend typisch sind." Der ungebrochene Erfolg ihrer Krimiserie lässt sie aktuell auch nicht an andere Projekte denken. "Jetzt bin ich sozusagen im System Steirer-Krimi gefangen, es soll Schlimmeres geben." Speziell für die "Criminale" war dann aber doch Zeit, als Herausgeberin einer Anthologie unter dem Titel "SOKO Graz – Steiermark" zu fungieren.in Wien, lebt sie mittlerweile mit ihrem Gatten Hannes in der Weststeiermark.Tourismusmanagementstudium als Model tätig.Bücher seit 2006."Steirerblut" und "Steirerkind" wurden von Wolfgang Murnberger verfilmt.Stephen King, er begeistert die Leser.mit Kaffee.auch noch Steirer-Krimis.