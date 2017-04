Slow Food Styria fördert Maggie's Encaustic Art

28.04.2017, 17:22 Uhr

Multisensorische Genusserlebnisse

Da Genussmenschen meist auch an Kunst interessiert sind, lassen sich Essen und Trinken nach Slow Food-Manier und visuelle Gustostückerl perfekt vereinen.Deshalb präsentiert Slow Food Styria in empfohlenen Gastronomiebetrieben und Lebensmittelmanufakturen Encaustic-Art-Unikate der autodidaktischen Grazer Künstlerin Margit Kranzer. Dort gehen ihre einzigartigen Werke mit Kochkunst, feinen Weinen und Delikatessen perfekte Symbiosen ein.

Derzeit sind Margit Kranzers Encaustic-Art-Unikate im Grazer Bio-Restaurant „Gaumenkino“ von Angela Hirmann und Ernst Preininger, in der Ölmühle Fandler in Pöllau, im Hartberger Ökopark in Rupert Matzers Bio-Sphäre, in Gerhard Fuchs’ und Christian Zachs „Die Weinbank“ in Ehrenhausen und bei den „Tortenkomponisten“ Sabrina und Manuel Mauerhofer in Söding. In Leibnitz sind „Maggie’s“ Encaustic Art-Werke in der Büchertheke von Erwin und Barbara Draxler präsent.