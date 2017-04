Steiermark trifft Thailand in der "Genussbar Dreizehn"

25.04.2017, 14:51 Uhr

Das Restaurant am Franziskanerplatz will mit neuer "experimental sushi"-Küche überzeugen. Auch traditionell Steirisches bleibt dabei.

Internationale Häppchen am Franziskanerplatz

Apfelstrudel-Sushi, Tuna-Avocado-Tatar … Der neue Küchenchefin der "Genussbar Dreizehn" unter Führung vonverwöhnte die Gäste bei der „Open Kitchen Party". StadtratOpernredoute-Macher, Konditorund viele mehr ließen sich die neuen Kreationen schmecken."Wir freuen uns riesig, mit Christian Lohner einen so kreativen und dennoch bodenständigen Küchenchef gefunden zu haben. Er passt perfekt zu unserem Konzept und wird mit seinen Kreationen sehr überraschen und begeistern", freut sich Gastronom Marchl über den Zuwachs im Team. Spitzenkoch Christian Lohner schwingt ab sofort das Küchen-Zepter in der " Dreizehn Genussbar ". Er will spanische mit italienischen, thailändischen und asiatischen Einschlägen fusionieren. Auf der Karte warten daher besondere Schmankerln wie Gazpacho von der Wassermelone und Tomate oder Confierter Athlantik-Thunfisch mit Trüffelkartoffen.

Premiere für Experimental Suhsi

"Was es in Graz in der Form noch nicht gibt und wir anbieten, ist Experimental Sushi", sagt Marchl. Es locken kreative Reishäppchen mit Tuna-Cream-Cheese, Black-Angus-Filet-Frühlingszwiebeln oder Lachs-Pfeffererdbeeren. "Ich würde meine Küchenlinie durchaus als ein bisschen verrückt beschreiben – ich bin ein Freestyler, der ungewöhnliche Kombinationen und Interpretationen liebt", so Lohner. Am Abend wartet das Lokal dann mit Tapas auf.