SYLVIE COURVOISIER TRIO

Sylvie Courvoisier (piano)

Drew Gress (bass)

Kenny Wollesen (drums)

Längst ist Sylvie Courvoisier eine herausragende Pianistin der New Yorker Jazz-Szene. Die Musikerin aus Lausanne mit Wohnsitz Brooklyn hat bisher aber einen Bogen um das klassische Klaviertrio gemacht. Zu erdrückend erschien ihr das Gewicht der Tradition. Vor drei Jahren hat Courvoisier dann nach sehr langer Vorbereitung für diese Königinnendisziplin endlich das gefeierte Album Double Windsor eingespielt. Dem Vernehmen nach habe sie John Zorn persönlich über Jahre hinweg dazu gedrängt. Freilich firmierte der kultige Mastermind dabei auch als executive producer, um das gute Stück auf seinem exquisiten Label Tzadik unter die Leute zu bringen.Dabei lotet die anmutige Pianistin mit der brillanten Technik eine ganze Bandbreite an Jazzstilistiken aus. Das Spektrum reicht von Swing bis zu freiem Powerplay und beschwört die gegensätzlichsten Stimmungen herauf, versonnen bis aufbrausend. Manchmal durchzucken dabei schrille Akkorde wie grelle Blitze die musikalische Landschaft.Mit Drew Gress am Bass und Kenny Wollesen am Schlagzeug hat sich die 48-Jährige dafür die Unterstützung von zwei der gefragtesten Sidemen überhaupt gesichert. Die beiden folgen den Exkursionen der Komponistin bis in die feinsten Verästelungen, verstehen aber auch solistisch ihre Akzente zu setzen. Eine dynamische rhythm section, gerade gut genug für wilde Fantasie.