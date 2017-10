In dieser Saison verwandelt Emily Mast den Grazer Kunstverein mit The Seed Eaters – ein Spiel und eine Ausstellung in Koproduktion mit steirischer herbst.

Neu beauftragt:Emily MastAusgestellt:Ruth E LyonsFiston Mwanza MujilaEdward Clydesdale ThomsonCéline CondorelliChris Evans mit Morten Norbye HalvorsenFiona HallinanIsabella KohlhuberIsabel NolanAdam ZagajewskiReflektiert:Ernst Fischer35 Mini-Szenen, 18 skulpturale Bühnenbilder, drei neue Performerinnen und Performer an jedem Abend und sich ständig verändernde Rollen – mit The Seed Eaters hat die US-amerikanische Künstlerin Emily Mast für den Grazer Kunstverein eine Auftragsarbeit in Form eines dekonstruierten Bühnenstücks entwickelt, in dem Sprache, Objekte und die Persönlichkeiten der Teilnehmenden von gleichem Wert sind. Im Rahmen des Leitmotives, inspiriert von Ernst Fischer, stehen in diesem Ausstellungsjahr Fragen nach der Notwendigkeit der Kunst und der ihr innewohnenden Magie im Zentrum. Emily Mast interessiert sich in diesem Zusammenhang insbesondere für das Erfahren von Beendigungen, für Empathie und die Abschaffung von Hierarchien in diesem Kontext.

Normale Öffnungszeiten: Mi–So 11–18 UhrPerformances: 23., 24., 25., 26., 27. September, 19.30 UhrUm einen Platz für eine oder mehrere der fünf Performances zu reservieren schicken Sie bitte ein Email an: office@grazerkunstverein.org Bitte beachten Sie, dass die Plätze sehr limitiert sind. Buchen Sie daher bitte frühzeitig, um Enttäuschungen zu vermeiden.