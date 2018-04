Umstyling á la Germany's Next Topmodel: Die Missen stehen kurz vor dem Finale

20.04.2018, 08:00 Uhr

Starfrisör Dieter Ferschinger

Bei diesem Umstyling durch Starfrisör Dieter Ferschinger kann es wohl zu keinen Tränen gekommen sein. Die Finalistinnen der diesjährigen Miss Styria Wahl sind bereit für den Endspurt und fiebern schon dem Finale am 28. April in der Alten Universität entgegen. Durch den Abend wird auch heuer Silvia Schneider führen und in der Jury werden neben Ferschinger und Café Mitte Chef René Koch Ex-Playmate Gitta Saxx, Instagram-Star Nadine Mirada, Puls 4 Styling Expertin Shadi Pouyazadeh und weitere vertreten sein.