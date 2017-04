ALLE SPRACHEN lud zum 25. Unternehmensjubiläum zur großen Feier

28.04.2017, 10:43 Uhr

Graz : Cafe Promenade |

Anlässlich des 25. Geburtstages der Unternehmensgruppe ALLE SPRACHEN lud CEO & Geschäftsführerin Mag.a Ljubica Negovec MBA Kunden, Geschäftspartner, Medien und Wegbegleiter zu einem MEGA-Abend ins Café Promenade in Graz.

Erstes Highlight und Anlass des Abends war die Präsentation des druckfrischen. Ein 44 Seiten starkes Bollwerk an Informationen und Unterhaltung. Speziell für diesen Abend wurde einevon 150 Stück aufgelegt.Mit diesem besondern Werk möchte die Unternehmensgruppe allen Kunden, Partnern und Interessenten einen Überblick über das Unternehmen, die Leistungen, die Besonderheiten und die dahinterstehenden Personen bieten. Das Ziel - mehr als eine gewöhnliche Imagebroschüre zu schaffen, wurde bei weitem mehr als erreicht.

Zweites Highlight und wahrer Angriff auf die Lachmuskeln der Gäste war der 60 minütigen Auftritt von Comedy Hirtin &. Zum Abschluss gab es als dritten Highlight einen Reisewertgutschein zu gewinnen. Die Magazin-Nummer wurde an diesem Abend zum persönlichen Glückslos für jeden anwesenden Gast. Ein geschätzter Geschäftskunde durfte den Gutschein als glücklicher Gewinner von Frau Mag. Negovec übernehmen und kann nun eine Reise planen, wo Dolce Vita groß geschrieben wird.Die Unternehmensgruppewurde vor 25 Jahren von Frau Mag. Ljubica Negovec MBA gegründet und ist als Leitbetrieb Österreichs und Träger des Staatswappen der Republik ein Qualitätsgarant im Bereich der Übersetzungen. Mit mehr als 1000 Native Speakers und IT-technisch am letzten Stand ist die Unternehmensgruppe in allen Sprachen und Unternehmensbereichen ein verlässlicher Partner wenn es um sensible, qualitativ hochwertige Übersetzungen geht.