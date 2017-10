Am 7. Oktober heulen die Sirenen

05.10.2017, 15:13 Uhr

Am Samstag, 7. Oktober 2017, werden bundesweit die Zivilschutzsirenen getestet. Die Grazer Bevölkerung wird ersucht, etwaige Störungen mitzuteilen (Tel. 872-5858)!

Am Samstag, 7. Oktober 2017, findet der diesjährige österreichweite Zivilschutz-Probealarm statt. Zwischen 12 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal „Sirenenprobe“ die drei Zivilschutzsignale „Warnung", „Alarm" und „Entwarnung" im ganzen Bundesgebiet ausgestrahlt. Dieser Probealarm dient zur Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems. Und die Bevölkerung soll mit diesen Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden.In der Steiermark gibt es rund 1.300 (meist Feuerwehr-)Sirenen, österreichweit mehr als 8.000. Die Signale können je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Einsatz- und Krisenkoordinationscenter des Bundesministeriums für Inneres (wie bei diesem Test), von der Landeswarnzentrale Steiermark oder den Bezirkswarnzentralen ausgelöst werden.Die Bedeutung der Signale:: 15 Sekunden: 3 Minuten gleich bleibender Dauerton. Herannahende Gefahr!Radio oder Fernseher (ORF) einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.: 1 Minute auf- und abschwellender Heulton. Gefahr!Schützende Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder Fernsehen (ORF) durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen.: 1 Minute gleichbleibender Dauerton. Ende der Gefahr!Weitere Hinweise über Radio und Fernsehen (ORF) beachten.

Als für den Zivilschutz zuständige Stelle der Stadt Graz ersucht das Referat Sicherheitsmanagement und Bevölkerungsschutz, nicht funktionierende Sirenen in Graz an die Brandmeldezentrale der Berufsfeuerwehr unter Tel. 872-5858 zu melden!Auf der Sicherheits-Homepage www.sicherheit.graz.at gibt es die Informationen über die Bedeutung der Sirenensignale in fünf Fremdsprachen zum Download.