Aug in Aug mit dem Totenkopf – "Graz Inside" bei der Dekorationswerkstatt

19.09.2018, 05:00 Uhr

Das Team am Sternäckerweg erweckt Fantasiewelten zum Leben.

Mit dem Eröffnungskonzert am 22. September startet die Oper Graz in die neue Saison. Hinter den Kulissen wird schon längst fleißig gearbeitet: Das Theaterservice art+event stellt Bühnenbilder, Dekorationen und Kostüme her. Die WOCHE zeigt in "Graz Inside" die Dekorationswerkstatt von Innen.Schwer zu finden ist die Dekorationswerkstatt am Sternäckerweg nicht: Schon vor dem Eingang zur Planungsabteilung des 5.628 Quadratmeter großen Areals wird man von einem überdimensionalen Totenkopf begrüßt. Nur wer es wagt, diesen zu passieren, steht zwei Glastüren später mitten in der Montagehalle, wo der Bildhauer Anton Zandanell die Motorsäge schwingt. Aus Styropor fertigt er täuschend echte Stücke an: An der Wand hängt zum Beispiel die Replik eines vier Meter hohen Kruzifixes, derzeit arbeitet er an einem kolossalen Stacheldrahtzaun. "Wir sind seit 1984 hier am Sternäckerweg 120. Davor war unsere Werkstatt im Brandhof, über mehrere Stockwerke verteilt", erzählt Produktionsbetreuer Herwig Marx, während er durch die Montagehalle führt. Nach dem Entwurf durch den Bühnenbildner ist er als Architekt die erste Anlaufstelle für die Realisierung. In der Tischlerei gleich gegenüber der Bildhauerei arbeitet Doris Bader währenddessen an einem großen Holzrahmen: "Das astfreie Holz stammt aus der Nähe von Voitsberg. Bei der Produktion der Stücke stehen Sicherheit und Brandschutz an vorderster Stelle", erzählt Marx.

Für die Herstellung der Bühnenbilder und Dekorationen hat das 24-köpfige Team meist nur wenige Monate Zeit. Manchmal auch weniger. "Allein in den vergangenen Wochen haben wir sieben Stücke ausgeliefert. Diese müssen dann auch einiges aushalten. Immerhin geht es auf der Bühne oft lebhaft zu", so Marx. Nur wenige Schritte von der Tischlerei entfernt, arbeiten Maler und Tapezierer in einem gemeinsamen Saal Schulter an Schulter. Die Maler fertigen unter anderem große Bühnenbildprospekte an. Den Überblick über solche Dimensionen zu behalten, erfordert zweifelsohne einiges an Übung und Talent. In der Tapeziererei arbeitet Antonia Stelzer unterdessen an der Nähmaschine: Gemeinsam mit Fredi Schrapf bezieht sie Möbel, bespannt Kulissenwände und näht Vorhänge.Viele Stücke der Dekorationswerkstatt findet man auch im Fundus. Hier stehen Statuen, Bäume, Elefanten und eine Venus von Willendorf in Reih und Glied. "Aus dem Fundus kann fast jeder Stücke ausleihen. Kleingruppen, Theatergruppen, aber auch Private. Wir haben z.B. schon Stücke für Kindergeburtstage verliehen." Auch Eventbestuhlung wird verliehen. Nach einem kurzen Rundgang geht es in den Möbelfundus. Das Hochregelsystem aus alten Zug- und Schnürbodenstangen der Oper Graz trägt rund 4.000 mit Inventarnummern ausgestattete Möbelstücke, darunter Tische und Stühle aus den unterschiedlichsten Epochen.Aktuell kann man die Stücke der art+event-Dekowerkstatt in "Salome" und der "Polnischen Hochzeit" in der Oper Graz, in "The Fountainhead" im Schauspielhaus und in "Die fürchterlichen Fünf" im Next Liberty bestaunen. "Besonders stolz waren wir aber auf die Teile der Freiheitsstatue, die wir für die Oper 'Manon Lescaut' in Graz angefertigt haben. Sie waren in Originalgröße. Die Hand mit Fackel war acht Meter hoch und der Strahlenkranz der Statue hat sich bewegt", meint Werkstättenleiter Josef Loibner. Stolz ist das Team auch auf ihre Zertifizierung nach Ökoprofit-Standards: "Die letzte Opernredoute war schon unser erstes 'green Event'", so Marx.Übrigens: Wer Interesse an den Schätzen der Dekowerkstatt hegt, sollte sich auch den Abverkauf von Altmaterialien und ausgedienten Groß-Requisiten am 13. Oktober nicht entgehen lassen. Ein paar Kostüme sollen auch dabei sein.