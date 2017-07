Benefizfestival VINZI ROCK

Graz : Pfarre St. Leonhard |

Alkoholkranken Männern ohne Obdach bietet das VinziDorf eine neue Heimat. Obdachlose Menschen, die sterbenskrank sind, können ihr Leben im VinziDorf-Hospiz der Elisabethinen vollenden. Für sie alle spielen internationale Rockmusiker am Samstag, dem 12. August ab 16 Uhr am Areal der Pfarre

St. Leonhard/Graz ein Benefizfestival.

Programm 16:00: Einlass

17:00: Pretty Old (Country/Western)

18:00: Ulrich Ellison and Tribe (Texas Blues Rock, Tribal Mojo Music)

19:30: Hans Felber and the Bluestones (Blues)



Der Eintritt basiert auf freiwilliger Spende. Bei Schlechtwetter findet das Festival im Pfarrsaal der Pfarre St. Leonhard statt.



Mehr Infos: www.vinzidorfhospiz.at