BESSER SCHLAFEN!

09.10.2017, 00:00 Uhr

Gesundheit wird manchen im Schlaf geschenkt: Das Schlafzimmersoll der ruhigste Ort der Wohnung sein, die Raumtemperaturzwischen 15 und 18 Grad Celsius liegen, die Luftfeuchtigkeitzwischen 45 und 55 Prozent. Das Bett darf sich nichtüber Störzonen (Wasseradern oder Erdstrahlen) und – lautFeng Shui – auch nicht in der Türlinie befinden. Und natürlichspielt das Bett für die Ausgeglichenheit und Leistungsfähigkeiteine wichtige Rolle.

° Eine gute Matratze ist die halbe Miete. Sparen Sie niemalsan der falschen Stelle: Sie verbringen immerhin ein gutesDrittel Ihres Lebens im Bett.° Hochwertige Bettensysteme sind wie orthopädischeSchuhe: Sie passen sich so an, dass die Wirbelsäule ihrenatürliche Form trotz bis zu 60 Lageveränderungen in einerNacht beibehält.° Morgendliche Kreuz- oder Nackenschmerzen haben ihreUrsache fast immer in der falschen Matratze bzw. imfalschen Kopfkissen.° Treffen Sie keine vorschnellen Entscheidungen nach kurzemProbeliegen.° Achten Sie bei Matratzen auf abziehbare und waschbareBezüge.