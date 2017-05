Birgit Lagler von "LALELA": "Nur ein Logo drauf ist noch kein Design"

03.05.2017, 14:15 Uhr

Mit ihren "LALELA"-Taschen will Birgit Lagler Leder neu denken und stellt eine Kastner & Öhler Edition vor.

Passion und Handarbeit

Design in the City – mit diesem Format präsentieren Kreativschaffende im Rahmen des Designmonats ihre Stücke in Grazer Geschäften. Die WOCHE stellt verschiedene Designer vor – und traf gleich zu Beginn des Designmonats Birgit Lagler von "LALELA".Die 26-jährige Labucherin bekam die Liebe zum Leder bereits in die Wiege gelegt. "Mein Großvater und mein Vater sind Schuhmacher und die Taschnerei war das Baby von meinem Großvater. Nun ist sie auch meine große Passion", erzählt die junge Designerin von ihren Anfängen im Handtaschendesign. Sie wollte sogar den Beruf der Taschnerin erlernen, da sie aber österreichweit die einzige Interessentin war, wurde nichts daraus. Nun studiert sie Modedesign und fertigt ihre Taschen alle selbst von Hand in ihrem Atelier. Mit ein wenig Hilfe des Vaters und dem Werkzeug aus Großvaters Zeiten. "Das Material liegt mir am Herzen und Menschen schätzen die Handarbeit und dass alles ‚Made in Austria‘ ist", führt sie aus. Den Stil ihrer Taschen beschreibt sie als "very British, clean, smart, straight und feminin elegant". "Nur irgendwo ein Logo zu platzieren, ist kein Design", betont Lagler. Ihr ist eine schöne, ästhetische Form und vor allem die Qualität besonders wichtig.

Emotional und familiär

Die Kastner & Öhler Edition, die die Dachlandschaft des Kaufhauses als Motiv hat, ist mit acht Stück der runden Umhängetasche in vier Farben sowie drei Shoppern in schwarz streng limitiert. "Kastner ist für mich familiär und emotional wichtig, meine Großeltern waren schon Kunden", erklärt sie die Motivation für die Kollektion. Am Freitag und Samstag gibt es die Möglichkeit, Birgit Lagler bei Kastner & Öhler persönlich zu treffen. Dort wird sie auch Namen auf kleine Lederanhänger prägen. Ein ideales Muttertagsgeschenk, wie es heißt.Mehr Informationen zu "LALELA" gibt es hier und zum Designmonat geht's hier entlang.