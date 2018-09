Der Beruf als Berufung – Sylvia Baumhackl in "Gefragte Frauen"

19.09.2018, 04:00 Uhr

Arbeiten, Führen, Umsetzen: Sylvia Baumhackl leitet seit Juni die Shoppingcity Seiersberg.

Die Shoppingcity Seiersberg ist mit rund 180 Shops Arbeitsort von etwa 2.100 Menschen. Sylvia Baumhackl war sieben Jahre für das Shopping Nord verantwortlich und hat im Juni die Centerleitung der Shoppingcity Seiersberg übernommen. Im WOCHE-Interview erzählt sie von ihrer Shoppingcity, dem hohen Arbeitspensum und Ideen für die Zukunft.Sylvia Baumhackl: Derzeit ja. Seit ich den Job übernommen habe, bin ich im Dauereinsatz. Ich komme um sieben Uhr ins Büro und bin bis etwa 19 Uhr im Dienst. Ich stehe aber bereits zwischen drei und vier Uhr auf und checke von zuhause aus die E-Mails.

WOCHE-WORDRAP

STECKBRIEF

Ja, definitiv – ich lebe für das Center! Ich liebe meine Arbeit, weil es jeden Tag neue Herausforderungen gibt. Neben tagesaktuellen Aufgaben gilt es auch langfristige Projekte und Events vorzubereiten. Bei uns tut sich ja immer etwas, kürzlich die Eröffnung von XXL Sports & Outdoor war sehr aufregend. Außerdem planen wir schon neue Shops für unsere Kunden wie das niederländische Unternehmen Hema, das ein buntes Sortiment von Mode bis hin zu Wohnaccessoires bietet.In der Tat (lacht). Aber eigentlich trifft es Kilometer mehr. Jetzt gehe ich täglich etwa acht bis zehn Kilometer. Aber ich habe auch ein großartiges, 20-köpfiges Team, das mich tatkräftig unterstützt. Ohne das würde es nicht gehen. Neben der Centerleitung bin ich auch die Marketingleitung der Shoppingcity Seiersberg, da ist es enorm wichtig, sich auf die Mitarbeiter verlassen zu können.Ich fordere viel von meinem Team, bin aber auch sehr gerecht. Es gibt immer Zeiten für Spaß und Scherze, aber wenn es etwas zu tun gibt, dann werden die Ärmel hochgekrempelt und es wird gearbeitet. Ich schätze meine Mitarbeiter und bin offen für ihre Vorschläge, daher ist mir auch eine angenehme Atmosphäre wichtig.Einkaufen ist ein Erlebnis und das wollen wir durch besondere Events noch verstärken. Jetzt waren beispielsweise Youtube-Stars "Die Lochis" bei uns zu Gast, was den Kunden sehr gefallen hat. Wir wollen verstärkt auf regionale Events setzen und einmal im Monat ein Hauptevent veranstalten. Jetzt kommen die "Steirertage" auf uns zu und Pietro Lombardi wird uns auch beehren. Zudem möchte ich mehr Grün und Wasser in der Mall und Gutscheinhefte für unsere Kunden ausarbeiten. Es gibt also viel zu tun (lacht).Neben dem Spaß, den die Veranstaltungen machen, sind sie ein idealer Ort zum Austausch und Netzwerken. Ich nutze sie auch als Werbung für die Shoppingcity Seiersberg und knüpfe viele Kontakte. So entstehen etwa spätere berufliche Kooperationen und sogar Freundschaften.Also ich kann die gängigen Diskriminierungen gegenüber Frauen nicht bestätigen. Im Beruf hatte ich noch nie einen Nachteil, weil ich eine Frau bin – im Gegenteil. Oft kommt man als Frau durch Charme und Ausstrahlung sowie natürlich Intelligenz und Schlagfertigkeit sogar weiter als Männer. Man muss nur kämpfen und darf sich nicht entmutigen lassen.Wenig. Meine Priorität ist ganz klar mein Beruf, aber an Sonntagen freue ich mich auf gemütliche Stunden zuhause oder treffe mich mit Freunden. So tanke ich Energie für die kommende Woche.Vergnügen.dass ich und meine Lieben gesund bleiben.Offenheit und Ehrlichkeit.am 11. April 1969in Grazder Geschäftsführung in diversen UnternehmenShopping Nord-Leitung, Miss Styria 2017 Organisation, 3 Monate Hotel ParadiesCenterleiterin der Shoppingcity Seiersberg