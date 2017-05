Designer Tadzio Stein: "Die Unterhose ist die letzte Hülle, die fällt"

11.05.2017, 11:00 Uhr

"Intimes Schaustück": Im Designmonat präsentiert Tadzio Stein seine handgenähten "erotischen Hoserln".

Frau ist dominanter als Mann

"Kunst soll aufklären und eine kritische Sicht auf die Welt geben", sagt Tadzio Stein. Seit 2014 entwirft er Unterhosen, auf die er Comics druckt. Im Designmonat stellt er im Rahmen von "Design in the City" seine Stücke ab 18. Mai im "Lieblingsplatz"-Shop in der Sporgasse aus.Mit der WOCHE sprach er vorab über seine Designs und verriet, was er damit ausdrücken will.Die Art ist eine lustige und humorvolle, die Thematik eine ernste und revolutionäre. "Ich will den männlichen Blick von der Frau transformieren. Sie ist die lebensgebende und -nehmende Kraft", erklärt Tadzio Stein. Seine Stücke sollen zeigen, dass die Frau – und nicht der Mann – Ursprung und Dominanz bedeutet. Tadzio Stein studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien und arbeitet jetzt als Kunstlehrer an einem Wiener Gymnasium. Darüber hinaus designt er seine Unterhoserln, bedruckt sie per Siebdrucktechnik und näht diese auch selbst. Die Baumwolle für die Hosen wird in Portugal fair produziert und von Stein über Deutschland bezogen. "Ich wollte keine konventionellen T-Shirts und die Unterhose ist die letzte Hülle, die fällt. Dieses Bild zwischen Schein und Wahrheit finde ich sehr stimmig", erzählt der 28-Jährige, wieso er sich für das Design von Unterhosen entschieden hat. "Im Vordergrund stehen die Karikaturen, dahinter offenbart sich die individuelle Person", führt Stein weiter aus. 40 Stück der Damenunterhosen hat Stein bereits produziert, auch eine Herrenkollektion ist bereits in Planung.

"Meet the Designer"

Am 18. Mai heißt es ab 18 Uhr in Sabine Tiefenbrunners Geschäft "Lieblingsplatz" in der Sporgasse 28 "Meet the Designer", denn dort wird Tadzio Stein seine Hoserln persönlich vorstellen und über seine Werke und Motive sprechen.Mehr Informationen zum Designmonat gibt es hier