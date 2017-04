Designmonat Graz 2017: Die Stadt im Zeichen von Design

26.04.2017, 15:00 Uhr

Am Freitag wird der Designmonat Graz im Joanneumsviertel eröffnet.

Mittäterschaft und Parship

Im Mai dominiert bereits zum neunten Mal in Graz Design in allen Variationen. Insgesamt werden von 29. April bis 28. Mai 120 Programmpunkte geboten, die zur Erkundung der Vielfältigkeit von Design einladen. Koordiniert und organisiert wird die Veranstaltung von den Creative Industries Styria (CIS), deren Geschäftsführer Eberhard Schrempf ist."Wir wollen bei den Grazern eine Design-Mittäterschaft erzeugen. Sie sollen Teil der Dynamik sein, die sich in Graz entwickeln soll", erklärt Schrempf.Mit der Ausstellung "Selected" wird am Freitag der Designmonat im Joanneumsviertel eröffnet. Dabei werden im Naturkundemuseum, neben der laufenden Ausstellung, aktuelle Interior- und Produktdesigntrends von 45 Designern gezeigt. Weiters heißt es im Rahmen des Formats "Design in the City" auch "Meet the Designers", wo man nicht nur die Produkte, sondern auch die Schaffenden selbst kennenlernen kann. Und mit dem Programmfokus "Smart Design – Smart Production" gibt es heuer mit "Smart urban privacy" die Möglichkeit, Prototypen für smarte Stadtmöbel aus dem Werkstoff Holz zu begutachten und auch gleich zu testen."Parship ist auch bei Design das Schlüsselwort. Die Besucher sollen auch im Möbelgeschäft Kleidung finden können und umgekehrt. So entstehen vielseitige Synergien", freut sich Schrempf auf den neunten Designmonat.

Zahlreiche Ausstellungen und Programmpunkte:

Der Designmonat Graz 2017 bietet lokalen und internationalen Kreativschaffenden die Möglichkeit, ihre Designs zu präsentieren. Neben den rechts erwähnten Programmpunkten gibt es noch eine Vielzahl von Veranstaltungen, wie etwa Ausstellungen im designforum Steiermark und Schloss Hollenegg for Design. Auch Klanglicht, das Modefestival assembly und der Fesch’Markt sowie der Design Battle im Raabtal werden im Designmonat ausgetragen.