Die Miss erobert die Welt: "Gefragte Frauen" mit Kerstin Kögler von "missgetaway"

14.02.2018, 06:30 Uhr

Kerstin Kögler zählt mit ihrem Lifestyleblog "missgetaway" zu den einflussreichsten

Grazer Bloggerinnen.

21.800 Follower, also Menschen die ihrem Blog und Instagram-Account "missgetaway" folgen, hat Kerstin Kögler. Die 23-Jährige hat sich innerhalb kurzer Zeit eine große Fangemeinde aufgebaut, mit der sie Themen aus Lifestyle, Reisen, Fashion und Graz teilt. Der WOCHE gewährt sie einen Blick hinter die Bloggerwelt-Kulissen.Kerstin Kögler: Ich habe schon mit 13 Jahren begonnen, privat auf Social Media zu posten. Es machte mir von Anfang an Spaß, Dinge aus meinem Leben zu teilen. Vor allem als ich für das Studium nach Graz gezogen bin, nutzte ich Social Media, um Familie und Freunde in Kärnten über mein Leben zu informieren. So kam das eine zum anderen, ich hatte immer mehr Follower, die Interesse an meinen Posts zeigten.

WOCHE-WORDRAP

STECKBRIEF

Ja, Blogger haben einen eigenen Blog und Instagrammer sind nur auf Instagram aktiv. Hinter einem Blog steckt wesentlich mehr Arbeit, denn bis ein Post online geht, braucht es ein Konzept, die richtigen Accessoires, das passende Licht, das perfekte Foto und vieles mehr. Außerdem muss der Post auch geschrieben werden."Missgetaway" ist ein persönlicher Blog, wo ich Dinge aus meinem Leben poste und mich nicht auf eine Nische beschränke. Mein Leben ist mehr als nur Mode, Sport oder Essen, daher könnte ich das gar nicht. Außerdem bin ich zu ungeduldig und zu hungrig um die Speisen vor dem Essen zu fotografieren (lacht). Ich teile vorwiegend Themen aus dem Lifestylebereich, Mode, Bücher und Reisen. Daher kommt auch der Name des Blogs. Ich verreise wahnsinnig gerne und sehe den Blog als Selbstreflexion, mit der ich Erlebtes verarbeiten kann.Ja, das ist mir enorm wichtig. Die Regionalität liegt mir am Herzen. Graz ist eine fantastische Stadt und die Online-Community ist auch eine hervorragende Möglichkeit, um sich auszutauschen. Viele kontaktieren mich und fragen nach Tipps in Graz und es ist schön zu wissen, dass man jemandem helfen kann und dass sich die Menschen darauf verlassen. Und auch ich bekomme sehr viele Tipps, für die ich sehr dankbar bin.Nein (lacht). Ich poste die Dinge für mich und werde mir erst durch die Kommentare bewusst, wie viele Personen das lesen. Mir ist aber klar, dass meine Posts auch zur Nachahmung einladen, daher gehe ich schon sehr verantwortungsbewusst damit um und würde nie etwas teilen, hinter dem ich nicht stehe.Ja, Glaubwürdigkeit, Authentizität und vor allem Persönlichkeit. Das suchen und schätzen die Follower. Denn auch sie wollen sich damit identifizieren können und vertrauen auf die Meinung des Influencers dem sie folgen.Ich konnte neben dem Studium gut davon leben, wollte aber immer einen fixen Job, denn man weiß ja nie, wie lange der Influencer-Trend anhalten wird. Ich bin als Online Content Managerin bei der WOCHE Steiermark tätig und wirklich froh darüber, auch eine richtige Arbeit zu haben (lacht). Außerdem kann ich mir so die Kooperationen aussuchen und es macht mir große Freude mit Unternehmen wie Hornig, Weitzer Hotels, Daniel Wellington, John Harris und vielen anderen zusammenzuarbeiten.Ich bin ein großer London-Fan und folge daher vielen Bloggern aus Großbritannien. Aber auch vielen Buch- und Interior-Bloggern gehört meine Aufmerksamkeit. In Zukunft würde ich gerne mehr reisen und darüber schreiben, aber der Fokus wird auch stets auf Lifestyle, Mode und Graz liegen.Selten (lacht). Ich versuche aber, einzelne Offline-Tage einzulegen, was mir schwerfällt. Nur wenn ich am Abend lese, ist das Handy offline.erfüllend.ist Hermine aus Harry Potter.trinke ich Kaffee.am 9. 3. 1994 in VillachBachelor-Studium in Graz-Blog seit 2015Online Content Managerin bei WOCHE SteiermarkLesen, Reisen, Bloggen, Kaffee trinken