Die Romantik nimmt Fahrt auf

23.04.2018, 06:37 Uhr

Mit zauberhaften

Kuschelfahrten punktet die Grazer Märchenbahn auch bei Erwachsenen

Wer sagt, Märchen sind nur etwas für Kinder? In den Tiefen des Grazer Schloßbergstollen, durch den die beliebte Märchenbahn kurvt, haben jedenfalls auch Erwachsene die Möglichkeit, Kindheitserinnerungen aufzufrischen und Märchenhaftes zu erleben. Jeden Freitag im Mai und Juni gibt es hier nämlich wieder sogenannte Kuschelfahrten: "Wir bieten Kuschelfahrten für Erwachsene an, weil das Eintauchen in fantastische Märchenszenerien nicht nur für Kinder spannend ist. Die Kuschelfahrt ist ein romantischer Ausflug in die Kindheit, der zum Staunen einlädt und eine kurze Auszeit vom hektischen Alltag bietet", schildert Marcus Heider, Pressesprecher des Grazer Kindermuseums Frida & freD.

Insgesamt 21 verschiedene Märchen sorgen für fabelhafte Unterhaltung bei den großen Märchenfans, die sich für einen Abend wie echte Prinzen und Prinzessinnen fühlen möchten. Im Anschluss an die romantische Fahrt durch den Stollen gib es dann auch noch Zauberhaftes für den Gaumen: Ein Glas Prosecco und köstliche kleine Häppchen in der naheliegenden Spezerei Graf Leopold in der Sackstraße sorgen für einen fantastischen Abschluss des märchenhaften Erlebnisses. Kostenpunkt: 29 Euro für zwei Personen. Anmeldungen sind bis spätestens zwei Wochen vor dem gewünschten Termin unter: info@grazermaerchenbahn.at erforderlich.