"Die Seele macht die Musik" – Herwig Zamernik im Gespräch

03.05.2017, 08:40 Uhr

Musiker Herwig Zamernik spricht über seinen besonderen Schulausflug ins Next Liberty.

Message vom Herzen

"An eines können wir uns aus der Schule doch alle erinnern – die Klassenausflüge", sagt Herwig Zamernik. Rund um "Arschbomben-Wettbewerbe", erste Küsse und zum ersten Mal von zu Hause wegbleiben handelt auch das neue Next-Liberty-Stück "Der große Sprung", das am 29. April Premiere feierte und für das Zamernik die Musik komponiert hat."Ich habe meinen drei Kindern immer eigene Kinderliedinterpretationen zum Schlafengehen vorgesungen", sagt der Musiker und Produzent, der mit den Bands "Disharmonic" und "Naked Lunch" schon um die Welt getourt ist und für zahlreiche Theater- und Filmmusiken verantwortlich zeichnet. "Die Idee, Musik für Kindertheater zu machen, fand ich toll. Ich habe vor 20 Jahren sogar mit einem Freund ein Kindertheaterstück zu schreiben begonnen. Als Michi Schilhan (Next-Liberty-Intendant) mich gefragt hat, ob ich für ,Der große Sprung‘ dabei bin, war die Entscheidung klar." Das Stück lebt von Zamerniks lustigen wie auch nachdenklichen Liedtexten. "Je direkter etwas formuliert ist und eine Message vom Herzen kommt, desto besser kommt’s an. Das Gleiche gilt ja auch fürs Leben."

Das Schönste auf Erden

Töne sind nicht alles

Die Texte sind einfach mitzusingen und bleiben als Ohrwürmer nach der Vorstellung zurück. "Musik soll einfach gehalten werden, es ist eh rundherum alles so schwierig", philosophiert Zamernik. So gibt es eine Szene in "Der große Sprung", in der die Lehrerin und der Vater über die unbeschwerte Kindheit singen: "Kind sein, das Schönste auf Erden", gefolgt vom Gesang Michael Großschädls und Rebekka Reinholz’ in den Rollen von Karl und Tami: "Erwachsen müsste man werden."Die Kompositionen hält Zamernik bewusst simpel, um den kleinen Besucherinnen und Besuchern ein interaktives Theatererlebnis zu ermöglichen. "Die Kinder sollen mitsingen können. Die besten Stücke in der Musikwelt bestehen nur aus zwei Akkorden. Das Handwerk und die Töne sind nicht alles, die Seele ist das Wichtigste."Und die Seele ist in Zamerniks Texten zu spüren, über Feedback macht er sich wenig Gedanken. "Es heißt immer, Erwachsene sollen mehr Kind sein und Dinge auf sich zukommen lassen, daher denke ich über Feedback nicht nach". Dieses kommt früh genug. Als der Musiker beim fünften Lied mit Gitarre die Bühne betritt, ruft ein Bub aus der mittleren Reihe: "Mama, der schon wieder!", und das junge Publikum wippt freudig im Takt mit.GEWINNSPIEL:1x3 Karten für "Der große Sprung" gewinnen: Einfach eine Mail mit dem lustigsten Schulausflug-Erlebnis (gilt für Kinder und Eltern) an redaktion@woche.at (Kennwort: "Großer Sprung") schicken. Einsendeschluss: 5. Mai