Ein Kalender für das Erfolgsmodell Spitzensport und Lehre

20.09.2018, 11:13 Uhr

Im Talentcenter der WKO Steiermark in Graz wurde ein neuer Kalender präsentiert, der Spitzensport und Wirtschaft kunstvoll vereint.

Olympiastar als Model

"Es ist eine hervorragende Kombination. Sowohl in der Wirtschaft, als auch im Sport bedarf es ja an Spitzenleistungen", legte WKO-Präsident Josef Herk gleich einmal das Motto des Abends fest. Die Wirtschaftskammer präsentierte gemeinsam mit der VA Erzberg und dem nordischen Ausbildungszentrum Eisenerz gestern Abend im Talentcenter einen neuen Kalender, der die Motive beider Welten verbindet und darüber hinaus einen Ausblick auf die Berufs-EM 2020 in Graz, die „EuroSkills“, bietet.Für den Kalender standen sowohl junge Athleten des Nordischen Ausbildungszentrum Eisenerz (NAZ), als auch die Botschafterinnen der Euroskills, Lisa Janisch und Birgit Haberschrick, model. Star des Kalenders ist der Olympiamedaillen-Gewinner und amtierende steirische Sportler des Jahres, Lukas Klapfer. "Ich habe selbst neben meiner sportlichen Karriere die Ausbildung zum EDV-Techniker absolviert. Das Modell in Eisenerz, welches Spitzensport mit der Möglichkeit der Lehre verbindet, ist optimal", so der nordische Kombinierer. Auch Olympiasieger und Ex-ÖSV-Sportdirektor Ernst Vettori lobte das Erfolgsmodell in Eisenerz: "Es gibt auch ein Leben nach dem Spitzensport. Dass man hier so viele Möglichkeiten der Ausbildung hat, ist optimal."In Eisenerz werden die nordischen Asse nicht nur in der Loipe oder auf der Schanze ausgebildet, sondern auch in verschiedenen Lehrberufen. Das Nordische Ausbildungszentrum Eisenerz bietet den jungen Spitzensportlern nämlich als einzige derartige Talenteschmiede neben der sportlichen auch eine berufliche Ausbildung auf höchstem Niveau. Hier werden die Langläufer, Biathleten, Kombinierer und Skispringer auch zu Maschinenbauern, Tischler oder Mechatroniker ausgebildet.

Großes Interesse

Zur feierlichen Präsentation des Kalenders als Kooperationsprojekt kamen auch zahlreiche Prominente und Projektpartner. Hausherr Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark, durfte gemeinsam mit NAZ-Geschäftsführer Christian Schwarz auch den steirischen Skiverbandspräsidenten Karl Schmidhofer, Nationalrätin Verena Nussbaum, Landtagsabgeordnete Alexandra Pichler-Jessenko sowie NAZ-Vorsitzenden Helmuth Lexer und VA-Erzberg-Geschäftsführer Christian Treml begrüßen.