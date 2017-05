Ein Tattoo für die Handtasche

10.05.2017, 08:00 Uhr

Lisa Robausch hat ein Tattostudio in Graz. Dort wird es bald auch tätowierte Handtaschen geben.

Lisa Robausch tätowiert. Aber nicht nur die Haut von Menschen. Die 26-jährige Grazerin, die im Februar ihr eigenes Tattoostudio in der Hofgasse 6 aufgemacht hat, hat eine neue Geschäftsidee. Sie will Leder tätowieren, genauer Handtaschen.Unter dem Schwerpunkt "Wir kaufen daheim", mit dem die WOCHE heimische Unternehmer in den Vordergrund rücken und zeigen will, wie viel Qualität und Innovationsgeist in regionalen Produkten steckt, hat Robausch uns ihr Konzept vorgestellt.

Tattoos der anderen Art

Wie ein Kurzurlaub

"Ich bin seit vier Jahren als Tätowiererin tätig. Zu Weihnachten wollte ich einmal etwas anderes schenken und habe Armbänder aus Leder tätowiert", schmunzelt die Künstlerin. "Das hat funktioniert, die Geschenke sind toll angekommen." So ist aus der Idee ein Geschäftsmodell entstanden. "Ich will demnächst tätowierte Handtaschen zum Verkauf anbieten. Die Taschen beziehe ich von einer Partnerin, aber man kann auch mit einer Tasche zu mir kommen und ich überlege mit den Kunden gemeinsam ein Design."Robauschs Tüftlerwerkstätte liegt direkt über der Hofbäckerei in Graz. Sauber, gepflegt, kunstvoll, aber vor allem hell ist es dort. "Ich wollte keines dieser klassischen Studios, das so dunkel ist und viele Leute abschreckt. Eine helle, freundliche Atmosphäre, in der sich die Leute wohlfühlen, ist mir wichtig."Ruhe und Entspannung will Robausch in ihren Räumlichkeiten in der Innenstadt bieten. "Gerade, wenn jemand schon nervös ist, dann soll er hier bei mir relaxen können." An ihrer Arbeit gefällt der kreativen Frau besonders, dass sie nichts tätowiert, was es schon gibt. Jedes Motiv wird individuell von ihr gezeichnet und dann erst mit Tattoofarbe und Tattooinstrument in die Haut gestochen. Individuell wie diese Betreuung ist eben auch die Idee mit dem Leder. "Handtaschen haben schnell den Effekt, dass sie abgenutzt wirken. Wenn man Tattoofarbe verwendet, hält diese besonders gut und wird mit der Zeit sogar noch schöner", strahlt die 26-Jährige. "Außerdem hat man dann ein Handtaschen-Unikat zu Hause, da ist schon ziemlich cool." Neben Handtaschen schließt Robausch auch nicht aus, Lederjacken oder weitere Lederartikel in Zukunft zu tätowieren. "Aber jetzt beginne ich mal mit den Taschen."