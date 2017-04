Eine App als Motivationstrainer

26.04.2017, 08:00 Uhr

Vier Grazer haben die Handy-App "Goalify" entwickelt, die helfen soll, Ziele rasch zu verfolgen.

App als positiver Coach

"Prokrastination", das "Vertagen auf morgen", kennt jeder und tut jeder von uns. Der Grazer Michael Winterheller wollte etwas gegen dieses Aufschieben unternehmen und Menschen helfen, ihre täglichen Aufgaben rasch und effizient in die Tat umzusetzen. Gemeinsam mit seinem dreiköpfigen Team hat er zwei Jahre lang an einer App gearbeitet. Das Resultat: "Goalify", seit Ende 2016 auf dem Markt."Man nimmt sich Dinge vor und vergisst sie. Mit Goalify kann man sich ganz einfach Ziele setzen und das Handy erinnert einen daran", erklärt Winterheller, CEO von Goalify. Diese Ziele können ganz unterschiedlicher Natur sein und sind individuell einstellbar. Man kann sein Fitnessprogramm über Goalify steuern und an sein morgendliches Workout erinnert werden oder daran, dass man ausreichend Wasser trinkt. "Wichtig ist uns dabei, dass die App ein positiver Motivator sein soll. Wenn man eine Aufgabe einmal nicht erledigt hat, sagt die App etwa: Gestern warst du schon so gut dabei, bleib weiter dran!", erklärt Winterheller die Philosophie von Goalify.

Challenges rufen

Weltweiter Markt

Die App als Projektmanager sozusagen, der positiv pushen soll. Wer sich aber vor allem durch den Vergleich mit anderen pushen lässt, kann sich in den sogenannten "Challenges" mit anderen App-Usern messen. "In meiner Schulzeit haben ein Freund und ich beide unsere Liegestützen gemacht und die Anzahl dann als SMS aneinander geschickt. So kam die Idee, das jetzt in die App zu integrieren", sagt Winterheller. Der Community-Gedanke ist dem Goalify-Team dabei wichtig.Über 50.000 Downloads hat die App bereits. "Wir sind in Europa, Amerika, Asien und Australien vertreten. Am stärksten derzeit in Europa, wobei wir einen Zuwachs in asiatischen Ländern, allen voran Indien und China, merken, aber auch in Russland. Da wächst die Nachfrage nach der Coaching-Edition", meint Clara Prettenhofer von Goalify. Die Coaching-Edition ist für Firmen gedacht, die so die Motivation in ihren Unternehmen steigern wollen. Goalify unterhält auch Kooperationen mit Fitnesstrainern – "Der Profi erstellt beispielsweise deinen Fitnessplan und die App erinnert dich daran" – und befragt Topathleten, wie sie mit Niederlagen und Zielen umgehen. "Wir bauen so bewährte Strategien in Goalify ein, um mit kleinen, konstanten Schritten ans Ziel zu kommen", so Winterheller.