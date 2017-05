Eine Geschichte zum Staunen und Gruseln...

04.05.2017, 03:44 Uhr

Gruseln geht in GRAZ wie am Broadway

denn, mitten in Graz in einem kleinen, feinen Theater, sind noch 4 Aufführungen des großartigen Film-Remakes aus der Feder des Welt-Autoren Stephen King zu sehen.

Seit Juni 2016 gibt es eine neue Fassung für ein Bühnenstück

Die Story:

Dieses Stück feierte nun seine deutschsprachige Erstaufführung in GRAZ.

Der gleichnamige Film: "Misery" wurde 1990 gedreht, und die SchauspielerinKathy Bates erhielt für die Darstellung der "Annie Wilkes" den Oscar für diebeste weibliche Schauspielleistung., die kein Geringerer als:"Wiliam Goldman"schrieb, ebenfalls Drehbuchautor des Filmes.Dieses Stück ist die zurzeit die einzige gültige Fassung, die Stephen King als Bühnenstück zulässt.Am Broadway spielte Bruce Willis und Laurie Metcalf in den Hauptrollen.Die ehemalige Krankenschwester Annie Wilkes findet Paul Sheldon, einen Schriftsteller, der mit seinem Wagen von der Straße abgekommen ist und im Schnee zu erfrieren droht. In ihm erkennt sie ihr größtes Idol. Als sein "Fan Nummer Eins" pflegt sie ihn in ihrem Haus gesund, doch will ihn sehr bald nicht mehr gehen lassen...Zu sehen mittlerweilein spektakulärer Regie, des französischen Regisseurs, Schauspielers und Intendanten von DasTheater-Spielensemble Graz und mit meisterhaften Bühnenbild von Gilles Pugibet und Avelyn Francis. Die beide auch im Stück mitwirken.Für Liebhaber von Gruseleffekten ebenso geeignet wie für Personendie gerne Theaterstücke,miterleben.Die liebevoll gestalteten Elemente mit viel Detailverliebtheit zu Kostümen und Requisite, verrät dem Besucher die Einstellung des IntendantenpaaresAvelyn Francis und Gilles Pugibet zum ihrem Arbeitsalltag:

"Wir machen Theater für die Leute, das ist das Allerschönste....Unterhaltsam soll es sein und spannend... Ich liebe es , wenn man die Reaktionen der Zuseher in spannungsgeladenen Momenten hören kann....verrät Gilles Pugibet."

Unbeding sehenswert!!!

DasTheater liegt im Herzen von Graz und ist ein, gänzlich ohne Förderungen geführtes Privat-Theater mit reichem Mehrsparten-Spielplan.