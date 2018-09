Fliegenfischen - Tradition zukunftsfit gemacht!

18.09.2018, 16:17 Uhr

Fliegenfischen ist mitunter eine der traditionsreichsten Freizeitbeschäftigungen überhaupt. Dieser Tradition wird von zwei Wiener Enthusiasten Rechnung getragen. Ihnen gelang das Kunststück, das älteste auf Fliegenfischen spezialisierte Geschäft Österreichs in eine neue Ära zu führen.

Klejch Fly Fishing & Outdoor ist seit der Übernahme durchundmit moderner Webseite inklusive Webshop und Social Media Präsenz wieder am Stand der Zeit.Durch die bisherige Erfahrung der beiden Geschäftsführer im Verkauf von Fliegenfischer Produkten, der Durchfuhrung von Kursen und Guidings haben sie sich schnell eingelebt. Kunden von Klejch Fly Fishing & Outdoor können sich weiterhin auf die fachmännische Betreuung des Traditionsgeschäfts verlassen.

Die Guidings, Kurse und Reisen nach Destinationen wie Schweden oder Mexiko werden sowohl fur langjährige Fliegenfischer als auch Neulinge angeboten. „Es ist uns wichtig, dass Einsteiger ohne Scheu zu uns kommen können, umfassend beraten werden und einfach Mal in das Fliegenfischen reinschnuppern können. Deshalb führen wir auch Kurse speziell fur Anfänger und Kinder ab 10 Jahren durch“, erläutertDen Kunden wird nun zusätzlich zur bekannten Marke Orvis auch Ausrustung von Thomas & Thomas, Patagonia, Fishpond und weiteren Herstellern angeboten. „Das runde Sortiment bietet unseren Kunden den Komfort sich von A bis Z bei uns ausstatten zu können.“ erzählt ein sichtlich stolzerIm Laufe des Jahres 2017 hat sichdazu entschlossen, das Geschäft für Fliegenfischerbedarf - sein Lebenswerk - in neue Hände zu geben. Die Geschichte des Standorts begann bereits in den Sechziger Jahren als seine Eltern, Elisabeth und Rudolf Klejch den Großhandel fur Kunstfliegen um das Einzelhandelsgeschäft fur Fischereibedarf in der Thaliastrasse ergänzt haben. „Ich freue mich sehr, würdige Nachfolger gefunden zu haben, die die ersteAnlaufstelle für alle Themen rund um das Fliegenfischen erhalten.“ freut sich Wolfgang Klejch.