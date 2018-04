Friedensbüro Tipp 7: Geschmäcker sind verschieden

29.04.2018, 09:00 Uhr

Wie gute Nachbarschaft gelebt werden kann, erklärt das Friedensbüro Graz.

Das Friedensbüro Graz und die WOCHE geben 30 Tipps für ein friedliches Zusammenleben: Was für den Einen gute Musik ist, ist für die Andere womöglich bereits Lärmbelästigung oder umgekehrt. Musik, Podcasts oder andere Sendungen sollten freiwillig gehört, nicht unbedingt aufgezwungen werden. Ganz gleich ob im Bus, in der Straßenbahn oder im Park – niemand möchte unfreiwillig in ein ohrenbetäubendes Konzert verwickelt werden. Wer in der Öffentlichkeit also Musik hören will, sollte dafür Kopfhörer nutzen. Zuhause können Lautsprecher auf Schränken, Podesten oder anderen Unterlagen platziert werden – so bleiben die wummernden Bässe auch da, wo sie hingehören. Neugierig geworden? http://blog.friedensbuero-graz.at/