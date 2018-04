G-Fence und Tramway Funatix: In guten wie in schlechten Zeiten

25.04.2018, 06:00 Uhr

Ein Leben für den Herzensklub: Die Fans der Giants und des Grazer Sportclubs sind immer mit dabei.

Ami-Tradition in Graz



Egal ob Football in der höchsten österreichischen Spielklasse bei den Graz Giants oder Fußball des Grazer Sportclubs Straßenbahn in der ersten Klasse, also der niedrigsten steirischen Liga – es gibt immer Fans, die den Verein bei Siegen wie bei Niederlagen unterstützen, anfeuern, ihre Freizeit opfern und zu jedem Spiel kommen.Bei jedem Spiel der Giants leicht zu erkennen ist der Fanclub G-Fence in knalligen gelben und blauen Anzügen. Bereits Stunden vor Spielbeginn trifft man sich vor dem Stadion Eggenberg zum sogenannten "Tailgating". "Das ist eine soziale Veranstaltung vor, während und nach Sportereignissen. Am Parkplatz vor dem Stadion trifft man sich mit Familie und Freunden, grillt, spielt oder diskutiert über die Saison", erklärt G-Fence-Mitglied Christian Kollmann.Diese Tradition aus den USA wird auch in Graz zelebriert. "Jeder ist willkommen mitzumachen, es gilt die Regel ,bring dein eigenes Essen mit!'”, fügt Sarah Haas von den G-Fence an. Aber die Fans begleiten ihren Klub nicht nur bei Heimspielen: "Wir versuchen auch bei jedem Auswärtsspiel live vor Ort zu sein. Egal ob im Europacup in Paris oder in der heimischen AFL in Innsbruck, es ist immer eine Delegation der G-Fence zu finden", berichtet Kollmann.

Geschichte und Bengalen



So wie die G-Fence für die Giants, brennen die "Tramway Funatix" für "ihren" Grazer Sportclub, obwohl dieser "nur" in der ersten Klasse, also der niedrigsten steirischen Fußballiga spielt. Bei jedem Heimspiel tobt es auf der Holztribüne der altehrwürdigen Gruabn. "Das sind 50 Leute, die uns nicht nur bei jedem Spiel unterstützen, sondern auch Teil der GSC-Familie sind", erklärt GSC-Obmann Klaus Vidovic. Neben den Fantätigkeiten im Stadion, inklusive Schlachtgesängen und Bengalischen Feuern, sind die Funatix aber auch sozial engagiert. "Sie sammeln Spenden und unterstützen sozial benachteiligte Vereinsmitglieder, die sich den Mitgliedsbeitrag oder die Fußballschuhe nicht leisten können."Außerdem seien die Mitglieder des Fanclubs auch die besten Vereinshistoriker. "Die Funatix beschäftigen sich stark mit der Geschichte des Vereins. Bei Weihnachtsfeiern bereiten sie dann sogar ein Quiz für alle vor, das dann gelöst werden muss", lacht Vidovic.