Gefragte Frauen mit Eva Saischegg

25.04.2018, 06:28 Uhr

Die "Muckibude" ist ihr zweites Zuhause: Die Grazer Fitnessikone Eva Saischegg verrät ihr Erfolgsgeheimnis.

Die zweifache Bikini-Fitness-Österreich-Meisterin und Fitnessbloggerin Eva Saischegg spricht mit der WOCHE über Schönheitsideale, (Schul-)Bankdrücken und Frauen, die Angst vor Muckis haben.Sport habe ich immer schon gemacht, ich war auch als Kind schon sportlich aktiv. So wirklich zum Bodybuilding gefunden habe ich mit 18 Jahren, als ich im Zuge meines Studiums nach Graz gezogen bin. Da habe ich mich dann immer intensiver damit beschäftigt, Bücher gelesen und viele YouTube-Videos angesehen.

Genau, das war damals auf der Messe für Fitness und Bodybuilding (Fibo). In dem Moment war klar, dass das absolut meines ist, da auf der Bühne zu stehen. Auch der harte Weg dorthin zu kommen, reizt mich. Ich hatte davor zwar immer viel Spaß beim Training, es war aber schwierig für mich, diese beinharte Disziplin bei der Ernährung zu bewahren. Das war dann irgendwie die erste Herausforderung und es hat gut geklappt und total Spaß gemacht. Mittlerweile habe ich schon an zwölf Wettkämpfen teilgenommen.Es ist eigentlich komisch, da es anfangs gar nie so meine Intention war. Als ich damit vor zirka fünf Jahren begonnen habe, hat es so etwas wie Fitness-Blogger oder Instagramstars noch gar nicht oder nur wenige gegeben. Ich habe immer Trainingsbilder hochgeladen und wurde anfangs dafür sogar belächelt. Mittlerweile habe ich fast 130.000 Follower und verdiene auch mein Geld damit.Natürlich sind immer welche dabei, denen nicht gefällt, wie ich aussehe. Aber das ist meiner Meinung nach Geschmacksache. Es ist ja mein Körper und mein Leben und ich bin absolut glücklich damit. In den meisten Fällen bekomme ich aber sehr viel Zuspruch. Und auf der diesjährigen Fibo war ich einfach überwältigt, wie viele Menschen sich extra angestellt haben, nur um mit mir ein Bild zu machen oder mit mir zu plaudern. Das ist ein wunderschönes Gefühl.Schwierig. Viel Privatleben bleibt mir nicht. Und in der Wettkampfsaison ist es auch total schwer, sich auf das Lernen zu konzentrieren, da man wirklich körperlich und geistig an seine Grenzen geht. Aber ich bin bald fertig mit meinem Studium.Also für heuer habe ich beschlossen, keine Wettkämpfe zu machen und nur für mich zu trainieren. Alles andere steht noch in den Sternen. Ich möchte dann nicht sofort als Lehrerin in der Schule arbeiten, da mir meine derzeitige Arbeit als Trainerin, Ernährungsberaterin und Social-Media-Influencerin richtig Spaß macht.Ich finde, man sollte immer das Beste aus sich selbst rausholen und sich nicht mit anderen vergleichen.Bisher wäre mir das nicht aufgefallen. Aber beim Thema Muckis haben eher Frauen Komplexe. Viele Frauen haben Angst, dass sie zu trainiert aussehen. Aber ich trainiere wirklich hart – sechs Mal pro Woche – und das seit vier Jahren. Und wie man sieht, wird man als Frau – das ist hormonell bedingt – nie arg, sondern höchstens sehr sportlich aussehen.Welche Tipps haben Sie für Frauen, die so fit werden wollen wie Sie?Ernährung ist das Wichtigste. Das macht zirka 80 Prozent aus, 20 Prozent sind dann Training. Basics wie Liegestütze sind das A und O. Und: Trainiert mindestens so hart wie Männer!Ich esse alles, außer es schmeckt mir nicht. Ich bin sogar eine richtige Naschkatze.Geboren: 17. 1. 1995 in FürstenfeldStudium Mathematik und Biologie auf LehramtTrainiert seit 2014 im FitnessstudioTitel: Österreichische Bikini-Fitness Meisterin 2016 und 2017Auf Instagram unter evasaischegg zu finden... was trainiere ich heute?... Pizza und Eis.... ist mein Leben.