Gratwein freut sich über "seine" neue Post

06.09.2018, 05:00 Uhr

Nach rund einem Monat Betrieb zieht Postpartner Alois Siegl durchaus zufriedene Zwischenbilanz.

Zufrieden, aber ausbaufähig

"Man merkt der Bevölkerung in Gratwein einfach an, dass sie froh ist, wieder eine Post zu haben", berichtet Alois Siegl. Nach dem Großbrand bei „Nah&Frisch“ im November vorigen Jahres und dem Aus für das damalige Postgeschäft erfüllt Siegl seit 30. Juli als Postpartner mitten im Zentrum von Gratwein in direkter Nachbarschaft zum Bürgerbeteiligungsbüro wieder die Postwünsche der Bürger.Die Filiale werde laut Siegl bereits sehr gut angenommen. "Die Poststellen in Judendorf und Gratkorn waren überfordert, es braucht einfach einen Postpartner in Gratwein", so der Unternehmer. Grundsätzlich sei er mit der bisherigen Entwicklung zufrieden, "aber ein Geschäft ist immer ausbaufähig. Wir wollen den gleichen Status wie am alten Standort erreichen." Geboten wird das "normale" Postangebot von Brief- und Paketdienst bis hin zu Bank-Abbuchungen und Überweisungen. Trotz der Zufriedenheit soll die Filiale aber nicht dauerhaft an ihrem aktuellen Standort bleiben. "Wenn der Nah&Frisch wieder aufgebaut werden sollte, siedeln wir zurück. Das entscheiden aber leider nicht wir", so Siegl. Am wichtigsten ist dem "Post-Mann" aber etwas ganz anderes: "Die Kunden freuen sich über die Freundlichkeit der Mitarbeiter – Hauptsache, sie sind zufrieden!"