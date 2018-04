Graz lädt am Wochenende zum großen Pflanzenmarkt

21.04.2018, 15:04 Uhr

Heute und morgen findet im Botanischen Garten und vor der Hauptuni der 12. Pflanzen- und Raritätenmarkt in Graz statt.

Es grünt so grün, wenn Grazer Pflanzenmärkte blühen ... Heute, am 21. April, und morgen Sonntag, dem 22. April, geht der 12. Grazer Pflanzen- und Raritätenmarkt über die Bühne: Jeweils von 9.30 bis 16 Uhr – bei freiem Eintritt.Der Botanische Garten und der Vorplatz der Uni Graz verwandeln sich dabei in ein großes grünes Paradies. Über 100 Ausstellerinnen und Austeller präsentieren ihre Gemüse- und Zierpflanzen, die gekauft werden können. Auch Bio-Saatgut, Tee- und Küchenkräutern und Naturprodukte kann man erwerben.Im Botanischen Garten gibt es seltene Stauden und Raritäten zu ergattern bis hin zu herrkömmlichen Orchideen. Auch Kunsthandwerk und Gartenutensilien bietet der Markt.Botanischer Garten der Uni Graz, Schubertstraße 59, 8010 GrazUniversitätsplatz 3, 8010 Graz