Graz tanzt erstmals zu Ukulele-Klängen

11.05.2017, 17:30 Uhr

Am Wochenende findet das Ukulele-Festival zum ersten Mal in Graz statt.

Hawaii-Feeling an der Mur: Am kommenden Wochenende findet erstmals in Österreich das "Ukulele-Festival" statt. Elisabeth und Dominic Flik von Kaisers Smoked BBQ am Kaiser-Josef-Platz holen Topstars der Ukulele-Szene in die Murmetropole und sorgen für Urlaubsstimmung in der Stadt. Das Festival dauert von Freitag bis Sonntag und beim Hauptevent am Samstag auf den Kasematten werden die bekannten Ukulele-Künstler wie Honoka und Azita aus Hawaii die Grazer begeistern. Aber auch Workshops mit dem Hawaiianer Jody Kamisato werden für gute Laune sorgen.Mehr Informationen zum Ukulele-Festival gibt es hier