Grüße nach Graz: Keine Kürbiskerne in Spanien

21.09.2018, 05:00 Uhr

Grazerinnen und Grazer schicken uns Grüße aus ihrer neuen Heimat.

Von Graz aus in die ganze Welt: Die WOCHE präsentiert in der Serie "Grüße nach Graz" Grazerinnen und Grazer, die es in andere Länder verschlagen hat.Natalie Raab, 31 JahreValencia, Spanienals Vertriebsassistentin.im Vertrieb in einer Import- und Exportfirma.weil ich schon als Kind immer davon geträumt habe, irgendwann einmal in Spanien zu leben.ich mich bei meinen Besuchen in der steirischen Hauptstadt immer noch wie Zuhause fühle. Mir gefallen aber auch die Gemütlichkeit der Grazerinnen und Grazer und natürlich die steirische Kulinarik.um meine Freunde zu besuchen. Dabei dürfen selbstverständlich ein Spaziergang am Schloßberg und ein gutes Gläschen Schilcherwein nicht fehlen.die schöne Natur und die atemberaubende Berglandschaft der Steiermark und Österreichs im Allgemeinen.habe ich fünf wunderschöne und lustige Studienjahre verbracht, in welchen ich zahlreiche Freundschaften geschlossen habe, die noch bis heute andauern.gute, goldbraun gebratene "Kürbiskernschnitzerl".steirischem Kürbiskernöl, weil das bei meinen spanischen Freunden besonders beliebt ist, und Johannisbeer-Zitronen-Sirup. Den mag ich nämlich besonders gern.