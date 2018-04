Grüße nach Graz: Mit vielen Bussis nach München

25.04.2018, 06:00 Uhr

Grazerinnen und Grazer schicken uns Grüße aus ihrer neuen Heimat.

Von Graz aus in die weite Welt: Die WOCHE stellt in der neuen Serie "Grüße nach Graz" gebürtige Grazerinnen und Grazer vor, die es quer über den Globus verschlagen hat.Ingeborg Meister46 JahreMünchen, DeutschlandVerkäuferin bei der Vom Fass AGich nach vier Jahren Fernbeziehung zwischen Graz und München zu meinem Freund gezogen bin. Jetzt lebe und wohne ich in Freising bei München.das Verkaufen von Essig und Öl, Spirituosen, Likören, Feinkost, Geschenken und so weiter.mediterrane Flair, die Berge, Bergwanderungen am Schöckl und ich liebe es, die ersten Sonnenstrahlen am Schloßberg zu genießen. Und ein absolutes Muss ist unbedingt mindestens ein Besuch beim Frankowitsch. Sooo lecker....um meine Eltern, Schwester und meine beiden Brüder zu sehen. Da wir uns immer längere Zeit nicht sehen, ist es immer wieder schön im Kreise der Familie zu sein.die österreichische Gemütlichkeit und Gelassenheit, die offenherzige Art und das Bussi links und rechts nicht zu vergessen.ist die Zeit immer viel zu kurz, um Schwarzlsee oder Museen zu besuchen, Ausflüge in die schöne Steiermark zu unternehmen, eine Buschenschank zu besuchen, wandern zu gehen oder einfach guten Wein zu trinken.meine Familie um mich zu haben und die Stadt Graz so wie sie ist.Nach einem Graz-Besuch ist mein Koffer voll mit ... Rotwein vom Papa, Fleisch vom Bauern, echte Grazer Extrawurst, Dosen von meiner Schwester, damit ich in Freising was von ihr zu Hause habe. Und viiieeeleee Bussis und Umarmungen!