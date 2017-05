Happy birthday to Monika Martin! (Solo-Tour mit Band, Konzert in der Stadthalle Graz, 7.5.2017)

08.05.2017, 09:23 Uhr

Ab geht die Post! Heute mag Monika Martin es wild und mit ihrer brillanten Band heizt sie dem Publikum ein, dass die Funken sprühen.

Der Drummer haut auf die Pauke, die Bässe fetzen und Angelo lacht an seinem Bass. Monika Martins Freude geht wie eine Welle geht durch das Publikum. Sie schaut in fröhliche Gesichter und weiß: es ist der richtige Weg, es ist ihr Weg, den keiner so gehen kann wie sie, mit Stil und Niveau und doch entfesselt in manchem Moment, wenn sie alle vom Hocker reißt mit ihrem Lachen, das aus ihr herausbricht, und ihrem Gesang, der Orpheus vor Neid erblassen lässt.

Es ist ihr Geburtstag und ihre Band singt ihr ein Geburtstagsständchen - genauso wie das Publikum, das sie feiert, Charly Temmel stellt sich mit einer Geburtstagstorte und bewundernden Worten ein und von ihrer Mutter bekommt sie einen wunderschönen Rosenstrauß: so wird dieser Abend zu einem rauschenden Fest für Monika Martin.Es ist ihr Geburtstag, an dem sie dieses Solokonzert in der Grazer Stadthalle singt, aber für die Menschen in ihrer Heimatstadt ist sie das Geschenk, wenn sie mit ihrer Stimme den Himmel in Seelen malt und ihr großes Herz unbeschwert dem Horizont entgegentanzt.Im Zauberland ihrer Musik hisst die Hoffnung die Flagge und Mut weist den Weg.Manchmal aber, da wird sie ganz still. Dann lebt sie zarte Zwischentöne und modelliert Melodien zu diamanten funkelnden Kristallen, in denen sich das Licht der unsagbaren Dinge zu einem Regenbogen der Gefühle bricht.Spielerisch leicht wechselt sie zwischen ruhig und schwungvoll, hell und dunkel, fröhlich-locker und besinnlich. Eine Perlenkette an Liedern fädelt sie so auf das Seidenband ihrer Moderation, in der sie humorvoll und schlagfertig alles zu einem Ganzen fügt, nicht aber, ohne kostbar leise Worte wie bunte Kiesel dazwischen auszustreuen.Mit ihrer Band macht sie Musik, die atmet und lebt. Sie überrascht, sie bezaubert, sie verführt.Und eines Tages, da bin ich fast sicher, tanzt sie über die Bühne mit einer Rose im Mund.