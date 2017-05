Heiraten in Graz: So traut sich Graz in den Hafen der Ehe

05.05.2017, 13:00 Uhr

Wonnemonat Mai: Die interessantesten Fakten rund ums Heiraten und lustige Erlebnisse der Standesbeamten.

Kreativität und Herz

„Ja, ich will!“ Der Mai läutet traditionell die Hochzeitssaison ein. Das nahmen wir zum Anlass und fragten im Grazer Rathaus, wie oft der Bund fürs Leben geschlossen wird, welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt und was es im Vorfeld zu beachten gilt (siehe Grafik links). Weiters waren wir neugierig nach lustigen Schmankerln der Standesbeamten.„Einmal habe ich Mutter und Tochter gleichzeitig verheiratet“, erzählt Edith Kern, seit 1981 Standesbeamtin der Stadt Graz, über diese ungewöhnliche Doppelhochzeit. Auch eingeeiste Eheringe in der Kühltasche kommen nicht täglich vor. „Die Brautleute haben die Ringe mit der Wärme ihrer Hände aufgetaut und angesteckt“, berichtet Kern.Trotz der kreativen Ideen der Paare und lustigen Einfälle von Freunden ist die Hochzeit ein Rechtsakt, dem man mit Seriosität begegnen soll. So traten vergangenes Jahr 810 Paare vor Edith Kern oder einen ihrer Kollegen, die auch 20 Verpartnerungen durchführten. Bei der Gestaltung der Zeremonie ist ihr wichtig, dass sie hinter den Worten, die sie ausspricht, steht. Auch nach 36 Jahren macht ihr der Beruf große Freude, weil sie das Herz in den Mittelpunkt stellt. „Wenn man die Zeremonie mit Bedacht gestaltet, sind 20 Minuten genug“, erklärt sie, dass im Rathaus alle 20 Minuten eine Trauung stattfindet.

Kein Mengenrabatt möglich

Aber die Grazer Standesbeamten sind auch außerhalb des Rathauses tätig. So fanden vergangenes Jahr 78 Exklusivtrauungen, die meisten davon im St. Veiter Schlössl, statt. Damit es mit dem Wunschdatum klappt, empfiehlt Anke Christina Talker, Leiterin des Referats für Standesamt und Staatsbürgerschaft, sich mindestens zwei Monate vorher anzumelden und verrät, dass Donnerstage für Spontane ein heißer Tipp sind, da es da die meisten freien Termine gibt.Die Kosten für die Eheschließung im Rathaus sind dabei immer gleich, egal, die wievielte Ehe es für die Brautpaare ist. „Den Wunsch eines Bräutigams, ihm bei seiner achten Hochzeit einen Mengenrabatt zu gewähren, konnte ich ihm leider nicht erfüllen“, lacht Kern.