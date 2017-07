Hirschbirne trifft Schafnase – Obstraritäten unter sich

Präsentation und Verkostung von 200 alten Apfel- und Birnensorten aus den steirischen Naturparken

Streuobst kosten und Rezepte mitnehmen

Eigene Sorten bestimmen lassen

Die Naturparke kennen lernen

Vergleichen Sie Äpfel und Birnen und lassen Sie sich Süßes und Saures geben! Die gelben, roten, grünen und „gschekerten“ Äpfel und Birnen, die am 19. Oktober in schönen Holzkisterln vor dem Landhaus präsentiert werden, gibt´s roh zum Verkosten. Manche schmecken besser gekocht, beispielsweise als Apfelchutney oder flüssig, beispielsweise als Schnaps. Auch der Apfelkuchen schmeckt mit einer alten Apfelsorte ganz neu.BiologInnen und Naturpark-FührerInnen aus den 7 steirischen Naturparken bringen rohes und veredeltes Streuobst mit. Gerne können Sie davon kosten und die Rezepte mit nach Hause nehmen.PomologInnen, das sind ObstkundlerInnen, begleiten die Ausstellung fachlich und bestimmen auch mitgebrachte Obstsorten. Wenn Sie also so einen schönen Baum mit unbekannten Äpfeln im Garten haben, bringen Sie 10 davon mit und lassen Sie sich sagen, was Sache ist.Mit von der Partie sind auch die jungen ProduzentInnen – Streuobstbäume samt Bezugsinfo.Die 7 steirischen Naturparke sind jahrhunderte alte Kulturlandschaften, die einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt leisten. Informieren Sie sich über das umfangreiche Naturerlebnis- und Urlaubsangebot von Almenland, Pöllauer Tal, Mürzer Oberland, Südsteiermark, Sölktäler, Steirischer Eisenwurzen und Zirbitzkogel-Grebenzen!